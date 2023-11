Poll: examenfraude een logisch gevolg van het PE-stelsel of niet?

Diverse accountantskantoren onderzoeken momenteel of er bij hen sprake is van examenfraude, nadat KPMG en Deloitte daarover recent negatief in het nieuws kwamen.

De NBA heeft al laten weten het PE-stelsel onder de loep te nemen. Accountancy Vanmorgen is benieuwd hoe de accountant daarover denkt en formuleerde een prikkelende stelling: examenfraude is een logisch gevolg van de manier waarop het PE-stelsel is ingericht. Zal er bij een stelsel gebaseerd op vertrouwen altijd worden gesjoemeld of blijft de accountant toch vooral altijd zelf verantwoordelijk voor het maken van een zelfstandige morele afweging? Of zit het anders?

Laat het weten in onze poll! De resultaten worden binnenkort gedeeld. De peiling is te vinden aan de rechterkant van de homepage van Accountancy Vanmorgen.

Lees hier meer over examenfraude in de accountancy.