Je klant helpen bij verzuimpreventie? Zo doe je dat

Met het voorkomen van ziekteverzuim kan je klant veel geld besparen. Het is daarom belangrijk om het voorkomen van ziekteverzuim met je klant te bespreken. Ook zijn werkgevers verplicht om ervoor te zorgen dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Dit staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Maar hoe kan je klant zijn of haar medewerkers veilig en gezond laten werken en verzuim voorkomen? In dit artikel vertelt verzuimspecialist Sazas uit welke onderdelen een ziekteverzuimbeleid bestaat en lees je wat jouw klant kan doen om verzuim te voorkomen.

Het opstellen van ziekteverzuimbeleid

Je klant is verplicht om een arbobeleid te hebben. Verzuimpreventie, het voorkomen van ziekteverzuim, is een belangrijk onderdeel van het arbobeleid. Verzuimpreventie begint met verzuimbeleid. In het verzuimbeleid beschrijft je klant hoe hij of zij omgaat met ziekteverzuim. Het ziekteverzuimbeleid bestaat uit de volgende onderdelen:

Ziekteverzuimregistratie

Een goede verzuimregistratie helpt om inzicht te krijgen in het ziekteverzuim. Jouw klant met de cijfers maatregelen nemen om verzuim te voorkomen en te verlagen. De cijfers helpen ook om het ziekteverzuimbeleid verder te verbeteren. Daarnaast is een goede verzuimregistratie een handig hulpmiddel om zieke medewerkers te begeleiden.

Het verzuimprotocol

Onderdeel van het verzuimbeleid is het verzuimprotocol. In dit protocol staat wat er moet gebeuren als een medewerker zich ziekmeldt en als hij of zij weer beter is. Ook kunnen in het protocol afspraken staan over bijvoorbeeld:

· De verzuimregistratie;

· De begeleiding tijdens ziekte;

· Contact met de bedrijfsarts en de arbodienst;

· Re-integratie.

Je klant beschrijft in het verzuimprotocol de rechten en plichten van het bedrijf en alle medewerkers. Hierdoor weet iedereen wat hij of zij moet doen bij verzuim.

Arbodienst of bedrijfsarts

Je klant is verplicht om een basiscontract af te sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts. In dit contract staan de rechten en plichten voor jouw klant, zijn of haar medewerker en de arbodienst. Iedere medewerker heeft het recht om de bedrijfsarts te bezoeken. Hij of zij hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan je klant. Het bezoek is gratis en heeft als doel verzuim te voorkomen. Twijfelt de medewerker aan het advies van de bedrijfsarts? Dan kan de medewerker een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts.

Begeleiding bij ziekte

Je klant is verplicht om een casemanager aan te wijzen. De casemanager, bijvoorbeeld de leidinggevende, is het aanspreekpunt voor de medewerker. In het verzuimbeleid geeft jouw klant aan wie de casemanager is.

Verzuimpreventie

Een belangrijk onderdeel van het ziekteverzuimbeleid is verzuimpreventie. Dat betekent dat jouw klant beschrijft hoe hij of zij verzuim probeert te voorkomen. Ook deze verplichting staat in de Arbowet. Je klant moet aandacht besteden aan:

· Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);

· Preventiemedewerker;

· Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO);

· Preventief Medisch Onderzoek (PMO);

· Een fijne werkplek.

Rol van de OR of andere personeelsvertegenwoordiging

Medewerkers hebben recht op inspraak op het te voeren arbobeleid. De ondernemingsraad (OR) of een andere vertegenwoordiging van het personeel heeft instemmingsrecht op de:

· de RI&E;

· Afspraken over de arbodienstverlening;

· Benoeming van de preventiemedewerker.

Sazas ondersteunt bij verzuimpreventie

Ziekteverzuimpreventie is een belangrijk onderdeel van het ziekteverzuimbeleid. Door de afspraken vast te leggen, kunnen jouw klanten verzuim voorkomen. Ook kan de re-integratie sneller starten waardoor de zieke medewerker weer aan de slag kan. Wil je meer weten? Klik hier om meer te lezen.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.

Bron: Sazas