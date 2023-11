Verzuim voorkomen en verminderen: Sazas zet verzuimtrends 2024 op een rij

Als uw klant personeel in dienst heeft, dan kan het gebeuren dat één of meerdere medewerkers ziek worden. Als werkgever wil uw klant verzuim natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen en verminderen. Weten wat er speelt op het gebied van verzuim, kan u helpen om het gesprek met uw klant aan te gaan. Daarom zet verzuimspecialist Sazas de verzuimtrends voor 2024 voor u op een rij.

Verzuim, waarom moet uw klant zich daarmee bezighouden?

Als een medewerker ziek wordt, dan is dat in de eerste plaats vervelend voor hem of haar. Maar ook op uw klant als werkgever en het bedrijf heeft verzuim invloed. Behalve dat zijn of haar medewerker afwezig is, brengt verzuim namelijk ook kosten met zich mee. Een zieke medewerker kost uw klant als werkgever gemiddeld € 405,- per dag. Naast dat hij of zij het loon moet doorbetalen, maakt uw klant namelijk ook kosten voor bijvoorbeeld de arbodienstverlening.

U bent al druk genoeg, dus wij helpen u op weg

Wij kunnen ons voorstellen dat u het al druk genoeg heeft met het helpen van uw klanten. U heeft misschien niet (altijd) tijd om u te verdiepen in het nieuws over verzuim. Of misschien bent u zich er niet van bewust hoe belangrijk het onderwerp is. Daarom hebben wij de belangrijkste verzuimonderwerpen voor u op een rij gezet: de trends die in 2024 invloed kunnen hebben op het ziekteverzuim van Nederlandse bedrijven. Zo kunt u deze met uw klant bespreken. Dit zijn de verzuimtrends om in 2024 rekening mee te houden.



Hieronder vindt u de belangrijkste trends die in 2024 volgens verzuimspecialist Sazas in 2024 invloed hebben op verzuim:

Stressklachten;

Personeelstekort;

Vergrijzing;

Mantelzorg;

Geldproblemen;

Nasleep long-COVID.



Trenddocument: alle informatie en tips in één handig document

Door te weten welke trends er zijn en hierop in te spelen, kunt u verzuim bij uw klant voorkomen en verminderen. In het trenddocument hebben we alle trends kort voor u op een rij gezet. Per trend vindt u de belangrijkste informatie en tips om samen met uw klant mee aan de slag te gaan. Download het trenddocument gratis.

Klik op de afbeelding om ‘m te bekijken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.

Bron: Sazas