Slimmer werken is de laatste redding voor de moderne accountant

Als accountant zit het je tegenwoordig niet mee. De krapte op de arbeidsmarkt voelt als een stropdas die te strak zit. En het feit dat álles duurder wordt – inclusief het personeel dat jij zo hard nodig hebt – werkt ook niet bepaald in je voordeel. Dat terwijl het werk er niet minder op wordt. Vrije tijd of sporten? Dat schiet er nu al een aantal weken bij in. Als je geluk hebt, ben je nét op tijd thuis om de oudste op bed te leggen. Of kan het ook anders?

Harder werken? Dat wil je niet. Dat gáát ook niet. Dus zit er nog maar een ding op: je moet slimmer gaan werken. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Je ontdekt het hier.

Inflatie en personeelstekort

Stijgende prijzen en een tekort aan personeel: het zit ook niet bepaald mee voor de accountant. Merk jij dat de werkdruk alsmaar verder oploopt? En dat je jouw targets met steeds meer moeite behaalt? Dan ben je niet de enige. Volgens het Industry Report van Simplicate blijkt dat 81 procent van accountants- en administratiekantoren last heeft van de krapte in de arbeidsmarkt. Meer werk en minder mensen – dat klinkt als een fatale combinatie. En dat is het ook! In veel gevallen leidt deze oplopende druk namelijk tot een (tijdelijke) klantenstop.

Van de regen in de drup

Ben jij inmiddels de wanhoop nabij? Dan heb je misschien wel overwogen om nieuw personeel aan te nemen, ook al hebben zij (nog) niet de juiste kennis of ervaring in huis. En dat klinkt natuurlijk als een goed plan: meer handen! Maar… je collega’s en jij hebben geen tijd om deze nieuwe werknemer de knepen van het vak te leren. Het gevolg? De kwaliteit van jouw bedrijf daalt. En dát wil je kosten wat het kost voorkomen.

Werk slimmer, niet harder

“Harder werken is geen optie meer”, zegt Rob van de Watering in het onderzoek van Simplicate. Hoe je deze problemen dan wél oplost? Door slimmer te werken. En dat klinkt als muziek in de oren, vinden veel accountantskantoren! Bedrijfsprocessen automatiseren, tarieven en productiviteit verhogen, meer focus op budgetbewaking en overstappen op een abonnementsmodel – dat zijn de vijf belangrijkste punten waarop de meeste kantoren hun pijlen richten, volgens Simplicate.

Automatiseer jouw processen

Hoe jij zo snel mogelijk een grote stap in de goede richting zet? Door jouw bedrijfsprocessen te automatiseren. Door jouw werk efficiënter te maken, bespaar je tijd én verhoog je jouw productiviteit.

Met Hix Login zorg je er bijvoorbeeld voor dat je niet stééds weer opnieuw moet inloggen in jouw accounts en applicaties. Hix Questions maakt vervolgens korte metten met al die reminders naar klanten: vraagposten en PBC-lijsten verzamel én verwerk je binnen een handomdraai.

Ben jij vooral druk met het verwerken van aangiften en het checken van betalingskenmerken? Dan zet je Hix Docs in om dit te vergemakkelijken. Vraag aangiften eenvoudig op en laat jouw klanten betalen via iDEAL. En last but not least: met Hix Signing zorg je ervoor dat jij én jouw klanten eenvoudig een krabbeltje zetten onder documenten. Geavanceerd en gekwalificeerd.

Eerst maar eens zien, dan geloven? Geen probleem! Tijdens een persoonlijke demo ontdek je alle ins en outs van onze software. Niets voor jou? Dan geven we je wat tips voor een softwareoplossing die wél past bij jouw werkwijze. Wel iets voor jou? Dan richten we de software helemaal in zodat hij past bij jouw kantoor. Boek nu jouw demo.