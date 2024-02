Samenloop vrijstelling kwijtscheldingswinst en renteaftrekbeperking

De Kennisgroep winstbepaling heeft een standpunt ingenomen over de samenloop tussen de kwijtscheldingswinstvrijstelling van art. 3.13 Wet IB 2001 en de renteaftrekbeperking van art. 15b Wet Vpb 1969, in de situatie dat sprake is van een jaarverlies in het jaar van kwijtschelding.

Aanleiding

De vraag is opgekomen hoe in het kader van de winstbepaling moet worden omgegaan met de samenloop van de kwijtscheldingswinstvrijstelling ex. artikel 3.13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) en de renteaftrekbeperking (earningsstrippingmaatregel) ex. artikel 15b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb 1969) in de situatie waarin sprake is van een jaarverlies in het jaar van kwijtschelding.

Vraag

In welke volgorde moeten de kwijtscheldingswinstvrijstelling ex. artikel 3.13, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001 en de renteaftrekbeperking (earningsstrippingmaatregel) ex. artikel 15b Wet Vpb 1969 bij een samenloop van deze bepalingen in het kader van de winstbepaling worden toegepast in de situatie waarin sprake is van een jaarverlies in het jaar van kwijtschelding?

Antwoord

Uit de wetssystematiek voor de winstbepaling in de Wet Vpb 1969 volgt dat de renteaftrekbeperking van artikel 15b Wet Vpb 1969 toegepast dient te worden ná toepassing van de kwijtscheldingswinstvrijstelling ex. artikel 3.13, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001.

Een nadere beschouwing hierover is te vinden bij het door de Belastingdienst gepubliceerde standpunt.