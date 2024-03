Recordaantal mensen deed belastingaangifte in eerste week

Een recordaantal mensen heeft al in de eerste week van maart belastingaangifte gedaan. De Belastingdienst kreeg tot afgelopen vrijdag 2,5 miljoen aangiften binnen. Dat zijn er 270.000 meer dan vorig jaar in de eerste week, maakt de fiscus bekend.

Vorig jaar was nog sprake van een technisch probleem bij DigiD op de eerste dag van de aangifteperiode, maar dit jaar “loopt het op rolletjes”, laat een woordvoerder van de Belastingdienst weten.

Het is niet zo dat je hoe sneller je de aangifte doet, hoe eerder je geld terugkrijgt, benadrukt de woordvoerder. “Als je voor 1 april aangifte doet, krijg je voor 1 juli bericht, of je dat nou op 1 maart doet of op 28 maart, dat maakt niet uit.”

De Belastingdienst verwacht dat er tot 1 mei 10 miljoen aangiftes binnen zijn, meldt de woordvoerder nog. De overige 2 miljoen verwachte aangiftes komen daarna binnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die uitstel hebben gevraagd of geen brief hebben gekregen.

Heel veel mensen deden de aangifte al op de eerste dag, in totaal 735.000 mensen. De eerste aangifte was dit jaar om 3,5 minuut na middernacht binnen.

