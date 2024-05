Belastingdienst krijgt 10,3 miljoen aangiften binnen, een record

Een recordaantal mensen en organisaties heeft in maart en april belastingaangifte gedaan over 2023. De Belastingdienst ontving er in totaal 10,3 miljoen. Particulieren en ondernemers die geen uitstel hebben aangevraagd konden tot en met dinsdag hun IB-aangifte indienen.

In de eerste twee dagen dat aangifte doen mogelijk was, kreeg de Belastingdienst 1,1 miljoen aangiften binnen. Ook dit aantal was volgens de overheidsinstantie nog nooit zo hoog.

Meer mensen en organisaties moeten dit jaar aangifte doen dan vorig jaar. Het gaat om ongeveer 7,3 miljoen particulieren en 1,9 miljoen ondernemers. Het aantal ontvangen aangiften is hoger omdat ook mensen belastingaangifte doen die dat niet verplicht zijn.

Ruim 3,1 miljoen mensen vroegen uitstel aan. Ongeveer 313.000 verzoeken kwamen van particulieren. De rest via belastingadviseurs. De mensen die hun aangifte vóór 1 april hebben ingestuurd, ontvangen vóór 1 juli bericht. De eerste aanslagen zijn al op 25 april verstuurd, meldt de Belastingdienst.

Dit jaar werden ruim 41.000 afspraken gemaakt voor hulp bij aangifte door de Belastingdienst. Dat zijn er ongeveer 8.000 meer dan vorig jaar. Dit is mogelijk het gevolg van de verschillende manieren van hulp die dit jaar extra onder de aandacht zijn gebracht, denkt de fiscus. Via social media zijn ruim 6.000 vragen over de belastingaangifte beantwoord en bij de Belastingtelefoon werden bijna 436.000 gesprekken gevoerd.

