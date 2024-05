Vliegmaatschappijen riskeren boete voor loze duurzaamheidsclaim

Twintig Europese luchtvaartmaatschappijen doen zich groener voor dan ze zijn en misleiden klanten. Ze moeten daarmee stoppen en hun duurzaamheidsclaims binnen dertig dagen aanpassen. Dat zeggen de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en haar collega-toezichthouders.

De toezichthouders hebben vastgesteld dat veel luchtvaartmaatschappijen duurzaamheidsclaims doen die in strijd zijn met de wet. Ze overdrijven de impact van het gebruik van ‘duurzame brandstof ‘. Of door CO2 compensatie aan te bieden zonder duidelijk aan te geven dat dit geen gevolgen heeft voor de negatieve milieu-impact van de vlucht zelf. Hierdoor lijkt het of vliegen duurzamer is dan het in werkelijkheid is.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid ACM: “Bedrijven moeten eerlijk en duidelijk zijn in hun communicatie over hun duurzaamheidsinspanningen. Alleen dan kunnen consumenten goede milieubewuste keuzes maken. Vliegen is en blijft een vervuilende manier van vervoer. Vandaar dat wij de luchtvaartmaatschappijen oproepen te stoppen met hun misleidende duurzaamheidsclaims.”

De luchtvaartmaatschappijen worden nu aangesproken op hun individuele misleidende claims. Zij krijgen 30 dagen de tijd om hun misleidende claims aan te passen of te verwijderen. De EU-toezichthouders gaan ook in gesprek met de luchtvaartmaatschappijen. Als de bedrijven niet of onvoldoende aanpassen, kunnen de nationale autoriteiten een vervolgtraject starten en sancties opleggen.

De toezichthouders willen niet zeggen om welke luchtvaartmaatschappijen het gaat. Wel is duidelijk dat de Nederlandse, Belgische, Spaanse en Noorse autoriteiten vooropgaan in de actie.

Bron: ACM