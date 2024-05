Aanhoudend personeelstekort houdt de accountancysector in haar greep

De accountancysector in Nederland staat al langere tijd voor een uitdagende situatie, namelijk van een groeiend tekort aan gekwalificeerde accountants. In verschillende onderzoeken en publicaties wordt de ernst aanhoudend voor het voetlicht gebracht. Wat zijn de belangrijkste take-aways van deze analyses, welke gevolgen heeft het aanhoudende tekort aan accountants, wat doet dit alles met het accountancy landschap en welke mogelijkheden zijn er voor de toekomst?

Groeiend personeelstekort

De rapporten van de laatste jaren liegen er niet om: het gaat niet goed met de sector. Verschillende factoren worden daar als oorzaak van gezien. Ten eerste speelt vergrijzing een belangrijke rol binnen de accountancysector. Een aanzienlijk deel van de huidige accountantspopulatie heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dit heeft geleid tot een geleidelijke uitstroom van ervaren professionals en de kloof tussen vraag en aanbod verder vergroot.

Tegelijkertijd is er een zorgwekkende trend van een afnemende instroom van nieuwe talenten bij accountancyopleidingen. Hier worden verschillende mogelijke oorzaken voor genoemd; het beroep zou inhoudelijk niet interessant en uitdagend genoeg worden gevonden, er zou een misvatting zijn over de aard van het werk en ook het imago van de accountancysector zou aan verbetering toe zijn.

Kritiek op huidige opleidingsmodellen

En dat is niet alles. De eisen van het vakgebied evolueren razendsnel, met name door voortdurend veranderende regelgeving en technologische vooruitgang. Dat vraagt namelijk om nieuwe vaardigheden en specialisaties die – zo wordt gesteld – niet voldoende worden benadrukt in bestaande opleidingen. De focus van de opleidingen lijkt te veel te liggen op traditionele accountancytaken, terwijl er een groeiende vraag is naar expertise op het gebied van data-analyse, cybersecurity, duurzaamheid en andere opkomende vakgebieden. Hierdoor zijn afgestudeerden mogelijk onvoldoende voorbereid op de uitdagingen van de moderne accountancypraktijk.

Vanuit verschillende invalshoeken wordt dan ook gepleit voor een heroverweging van het curriculum en de benadering van de accountancyopleidingen, om beter aan te sluiten op de evoluerende behoeften van de sector en haar klanten.

Tot slot zouden de opleidingen niet voldoende aansluiten op de behoeften en verwachtingen van de moderne tijd. Studenten en jonge accountants ervaren vaak een hoge werkdruk tijdens de praktijkopleiding en ook de traditionele duur van de opleiding wordt ter discussie gesteld; deze zou te lang zijn in verhouding tot de behoefte aan praktijkgerichte vaardigheden.

Rol gespecialiseerde recruiters

Een veelbelovende ontwikkeling die kan bijdragen aan het aanpakken van de uitdagingen in de accountancysector, is de rol van gespecialiseerde finance recruitmentbureaus zoals JouwFinanceVacature. Door hun uitgebreide ervaring en inzichten in zowel het werkveld als de kandidatenmarkt, beschikken ze over waardevolle informatie die accountantskantoren kunnen helpen bij het stroomlijnen van hun strategieën.

Gespecialiseerde recruitmentbureaus hebben een diepgaand begrip van de behoeften en verwachtingen van zowel werkgevers als potentiële werknemers. Ze zijn goed gepositioneerd om trends en ontwikkelingen in de branche te identificeren en kunnen accountantskantoren adviseren over hoe ze zich het beste kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Door nauw samen te werken met zowel werkgevers als kandidaten, brengen deze bureaus optimale matches tot stand die de behoeften van de organisatie ondersteunen.

Aan de andere kant van het spectrum spelen gespecialiseerde recruitmentbureaus een waardevolle rol bij het bieden van loopbaanadvies en begeleiding aan accountants in verschillende stadia van hun finance carrière. Aan de hand van een uitgebreid netwerk in het veld en opgedane expertise, supporten ze accountants bij het identificeren van groeikansen en het nemen van strategische carrièrestappen.

Toekomstperspectief

Concluderend: de accountancysector staat voor een periode van veranderingen en uitdagingen, maar ook van nieuwe kansen en mogelijkheden. Huidige uitdagingen dwingen de sector om nieuwe strategieën te ontwikkelen en zich aan te passen aan de veranderende omgeving. Dit zal ongetwijfeld gaan leiden tot een hernieuwde focus op talentontwikkeling. Meer investeringen in opleidingen en professionele ontwikkeling, om zo de instroom van gekwalificeerde accountants te vergroten en de bestaande medewerkers te behouden.

De komende jaren zullen nog meer veranderingen de verschuivingen in de hand gaan werken. Denk bijvoorbeeld aan de groeiende vraag naar duurzaamheidsrapportage en assurance. De dialoog aangaan vanuit verschillende perspectieven zal onveranderd belangrijk blijven om samen een toekomst te creëren waarin de accountancysector floreert — gedreven door innovatie, talentontwikkeling en slagvaardige samenwerking.

