Meer banen dan ooit in horeca, toch zorgen om personeelstekort

Het aantal werkenden in de Nederlandse horeca is hoger dan ooit, maar branchevereniging KHN maakt zich toch zorgen over personeelstekort, vooral door een groeiend tekort aan jongeren.

De horecasector was vorig jaar goed voor 522.000 banen. 51 procent van alle werknemers is tussen de 15 en 24 jaar. KHN-voorzitter Marijke Vuik ziet dat de horeca niet alleen last heeft van de vergrijzing, maar ook van “ontgroening”. “Er zijn minder jongeren. Het lukt ons nog goed om die aan ons te binden. Maar wij voelen de krapte op de arbeidsmarkt daarom eerder dan andere sectoren. En het tekort kunnen we niet oplossen, want er zijn minder mensen voor hetzelfde werk.”

Innovatie

Als oplossing ziet Vuik een belangrijke rol voor innovatie. “Dat is nodig om hetzelfde werk te blijven doen, maar met minder mensen.” Vuik ziet kansen in automatisering van processen achter de schermen. Snellere apparatuur, slimmere looproutes en ook de inzet van robots behoren tot de oplossingen. Maar niet in het contact met gasten: “Horeca is en blijft mensenwerk.”

Meer overdag

Het accent verschuift in de horeca van de avond naar overdag, aldus Vuik. Het aantal koffiebars stijgt, terwijl de daling van het aantal cafés en discotheken doorzet. Die ontwikkeling was al voor de coronacrisis ingezet, maar de beperkingen van die tijd hebben de vaart wel versneld. Gen Z, de generatie die nu grofweg tussen de 13 en 28 jaar is, is volgens Vuik de drijvende kracht achter deze trend. “Zij zoeken heel veel overdag de horeca op om bijvoorbeeld te gaan lunchen. En dat ziet iedereen ook in het straatbeeld. Want tien jaar geleden had je nog niet zoveel koffiebars of lunchtenten als nu.”

Het aantal koffie- en dessertzaken steeg volgens KHN sinds 2020 van een kleine 1.400 naar ruim 2.000 dit jaar. De gehele horeca kromp in die periode iets tot bijna 44.000 zaken. Het aantal cafés en discotheken nam met ruim een vijfde af.

Mensen willen meer uitgeven

Een ander blijvend effect van de coronatijd is het bestellen van maaltijden. Het aantal bezorg- en afhaalbedrijven groeide flink tijdens de coronacrisis en is nog altijd de helft hoger dan daarvoor. “Nog steeds zien we dat bijvoorbeeld de ‘gemaksgeneratie’ Gen Z meer bestelt. Mensen zijn bereid meer uit te geven in de horeca, zowel op locatie als met bestellen. En dat is blijvend”, denkt Vuik.

De omzet van de Nederlandse horeca is afgelopen jaar met 4% gestegen. Voor 2026 ziet KHN het verhogen van de winstmarges als “belangrijkste uitdaging”. De verwachte toename van de koopkracht en een daling van de inflatie kan daarbij helpen, hoopt Vuik.

Onzekerheid

Het moet er onder meer voor zorgen dat ondernemers verder kunnen met het aflossen van hun coronaschulden. Een vijfde van de ondernemers kampt met problematische schulden, voor bijna een derde is de levensvatbaarheid van hun bedrijf onzeker in het komende jaar. KHN verwacht niet direct een faillissementsgolf, maar wijst op veel onzekerheid rond dit thema.

Bron: ANP