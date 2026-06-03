Automatisering verdringt aantrekkelijk werkgeverschap als dé oplossing voor personeelstekort

Bedrijven zijn veel meer naar automatisering gaan kijken als oplossing voor gebrek aan personeel, meldt het CBS. Vorig jaar werd nog vooral gewerkt aan het aantrekkelijker maken van werk.

Bijna twee op de drie bedrijven hebben last van personeelstekort. De afgelopen jaren werd daarom volop ingezet op het aantrekkelijker worden als werkgever. Maar in april gaven de meeste bedrijven aan juist meer in te zetten op automatisering. Grote bedrijven en bedrijven in de informatie en communicatie doen dat het vaakst, zo meldt het CBS op basis van de Conjunctuurenquête Nederland. Die wordt gezamenlijk gehouden met de KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), MKB-Nederland en VNO-NCW.

Voor bijna de helft van de bedrijven (30% van alle bedrijven) met een personeelstekort is meer inzetten op automatiseren, zoals robotisering of AI-ondersteuning, de belangrijkste maatregel. Een jaar geleden zeiden de meeste bedrijven nog dat ze het vooral aantrekkelijker maakten om bij hen te komen werken. In het kleinbedrijf geven bedrijven nu vaker aan de productie te beperken vanwege een personeelstekort.

Bijna overal meer automatisering

In bijna alle bedrijfstakken zetten bedrijven meer automatisering in vanwege het personeelstekort. Alleen in de cultuur, sport en recreatie is de inzet van automatisering gedaald. Daar staat tegenover dat minder bedrijven energie steken in aantrekkelijk werkgeverschap. De bouw zet daar met 34% van de bedrijven nog steeds het meeste op in.

Zakelijke dienstverlening

In de zakelijke dienstverlening gebruikt 36% van de bedrijven automatisering om het personeelstekort op te lossen; een jaar geleden was dat nog 29%. De zakelijk dienstverleners zijn daarmee na informatie & communicatie de bedrijfstak die het meest op automatisering inzet.

De investeringen in ICT zijn vooral bedoeld om de arbeidsproductiviteit te verbeteren: ruim driekwart van de ondernemers zegt daarmee bezig te zijn. Behalve meer automatiseren is het efficiënter maken van processen een veelgenoemde methode om dat te bewerkstelligen. Het mkb zoekt het vaker in optimalisatie van de bestaande werkomgeving en faciliteiten.