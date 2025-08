Bedrijven ervaren weer groeiend personeelstekort

Bedrijven hebben het tekort aan arbeidskrachten het afgelopen kwartaal weer zien toenemen. Wel is het ondernemersvertrouwen gegroeid, al is het nog negatief.

Dat melden het CBS, de KvK, het EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland die in juli is gehouden. Vooral in de vervoer en opslag en de groothandel en handelsbemiddeling steeg het vertrouwen. Het ondernemersvertrouwen is desondanks nog altijd negatief: -3,8. De zakelijke dienstverlening (+0,6) is de enige sector, samen met de ICT (+3,5) waar de vertrouwensindicator positief uitslaat. De landbouw en de horeca zijn de bedrijfstakken met het meest negatieve sentiment.

Ondernemers ervaren iets vaker belemmeringen en zijn verdeeld over investeringen in 2025. De stijging van het ondernemersvertrouwen komt vooral doordat ondernemers minder negatieve verwachtingen hebben over het economisch klimaat, over de ontwikkeling ervan zijn ze bijna even negatief als vorig kwartaal. Het ondernemersvertrouwen is bijna gelijk aan het gemiddelde (-3,7) van de reeks vanaf 2012.

Arbeidskrachten grootste obstakel

De grootste belemmering blijft het tekort aan arbeidskrachten. Het aandeel bedrijven dat dit noemt, is na twee dalingen op rij gestegen tot ruim 36% aan het begin van het derde kwartaal. Dat is iets hoger dan het aandeel bedrijven dat geen belemmeringen ervaart. Een op de vijf ondernemers ervaart onvoldoende vraag als belangrijkste belemmering en voor ruim 10% zijn dat financiële beperkingen.