Een migrainevriendelijke werkomgeving; die creëer je zo  

Migraine is een hersenziekte die heftige, terugkerende hoofdpijn veroorzaakt. De hoofdpijn komt in aanvallen, die een paar uur tot drie dagen kunnen duren. Ongeveer 1 op de 10 mensen heeft last van migraine (Laurentius Ziekenhuis, 2019). Dit heeft invloed op hun dagelijks leven, ook op het werk. Jouw klant kan een migrainevriendelijke werkomgeving creëren, zodat zijn of haar medewerkers met migraine toch zo goed mogelijk kunnen presteren.

Open communicatie

Open communicatie betekent dat er een veilige werkomgeving is waarin iedereen durft te zeggen wat hij of zij denkt of voelt. Medewerkers voelen zich dan op hun gemak om over hun migraine te praten. Zo kan er samen met de leidinggevende worden gekeken naar oplossingen, waardoor een medewerker met migraine zo min mogelijk hoeft te verzuimen.

Aanpassingen op de werkvloer

Wie migraine heeft, is vaak gevoelig voor prikkels. Denk daarbij aan hard geluid, fel licht of sterke geuren. Het kan helpen om beltonen zachter te zetten of een ruimte te creëren waar iemand rustig kan werken zonder gestoord te worden.

Extra pauze mogelijkheden

Migraine kan onvoorspelbaar zijn. De werkgever kan medewerkers met migraine de ruimte geven om voldoende rust te nemen tijdens hun werkdag. Deze flexibiliteit kan hen helpen om beter met de migraine om te gaan en hun productiviteit op peil te houden.

Flexibiliteit van het rooster

Tijdens het werk kan een migraineaanval opkomen. Dit is vervelend. Voor de medewerker, maar ook voor de werkgever. Om erger te voorkomen, kan een medewerker met migraine het best tot rust komen in een prikkelarme omgeving. Dit kan op de werkvloer zijn, maar ook thuis. Misschien kan een collega de taken overnemen? Of kan de medewerker de taak een andere dag afmaken? Flexibiliteit hierbij kan helpen.

Ondersteuning bieden

Het kan zijn dat de medewerker het fijn vindt om intern met iemand te praten over zijn of haar migraine. De bedrijfsarts kan ook een optie zijn. Net als ondersteuningsprogramma’s. Zo zijn er bijvoorbeeld ondersteuningsprogramma’s die mensen leert omgaan met werkdruk in combinatie met migraine.

Bron: Sazas