Ministerraad akkoord met regels duurzaamheidsrapportage

De implementatie van de CSRD-richtlijn in de Nederlandse wet is weer een stap verder: de ministerraad is vrijdag akkoord gegaan met de bijbehorende algemene maatregel van bestuur.

De duurzaamheidsrichtlijn CSRD verplicht (in eerste instantie) grote ondernemingen met ingang van boekjaar 2024 om in hun jaarverslag te rapporteren over hun impact op mens en milieu. De richtlijn bevat ook de ESRS-rapportagestandaarden en moet nog dit jaar in nationale wetgeving zijn verwerkt. Dat gebeurt met een een algemene maatregel van bestuur van minister Weerwind voor Rechtsbescherming en een wetsvoorstel van minister Van Weyenberg van Financiën; de ministerraad heeft daarmee ingestemd.

Verschillende routes

De vervolgroute is wel verschillend voor beide maatregelen: de wet met regels voor accountants en accountantsorganisaties wordt nu ter advies voorgelegd aan de Raad van State en wordt later in de Tweede en Eerste Kamer behandeld. De algemene maatregel van bestuur met de rapportageverplichting wordt eerst naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd en zal daarna pas aan de Raad van State worden voorgelegd voor advies.