Beljaarts (EZ) moet zich verantwoorden over gedupeerden KHN Rekenwerk

Dirk Beljaarts, aanstaand minister van Economische Zaken, werd volgens het FD in een hoorzitting in de Tweede Kamer het vuur aan de schenen gelegd over een faillissement van administratiekantoor KHN Rekenwerk waar hij bestuurder van was.

Beljaarts was sinds juni 2020 statutair bestuurder van KHN Rekenwerk, een administratiekantoor voor horecaondernemers. Het bedrijf zou klanten facturen hebben gestuurd voor belastingaangiftes en jaarrekeningen die nooit waren opgesteld. De totale schade loopt op tot 2 miljoen euro. Het bedrijf vroeg vorig jaar een faillissement aan.

‘Storm in glas water’

Media kregen er afgelopen week lucht van en brachten het nieuws naar buiten dat Beljaarts verantwoordelijk was voor het bedrijf dat klanten voor tonnen dupeerde. De aanstaande minister moest zich om die reden tijdens de hoorzitting verantwoorden tegenover Kamerleden. Hij zou naar eigen zeggen pas zijn aangetreden in januari 2023, bovendien verklaarde hij was hij juist degene geweest die het had ontdekt. “Er is dus geen aansprakelijkheidsstelling of beschuldiging. Niet voor niets is tegen het oude bestuur aangifte gedaan”, staat in het FD. Ook wil hij ‘de zaak niet bagatelliseren’, maar ‘de artikelen in de media zijn een storm in een glas water’. Overigens was Beljaarts voor 2023 ook al formeel bestuurder, maar dit was volgens hem ‘slechts op afstand’. Hij wilde niet verder op de zaak ingaan omdat het onderzoek nog loopt en hij ‘de curator niet voor de voeten wil lopen’.

Al verlies in 2020

De oppositie, maar ook coalitiegenoot NSC, was kritisch en betwistte zijn antwoord. Femke Zeedijk van NSC pleitte voor meer duidelijkheid voor de beëdiging van het nieuwe kabinet op 2 juli. Zij zou jaarrekeningen hebben doorgenomen en hebben ontdekt dat de failliete bv in 2020 al een verlies van anderhalve ton had op een omzet van minder dan een half miljoen en droeg aan dat ‘ook een bestuurder op afstand dat toch was opgevallen’. Het onderzoek naar het faillissement en of de twee bestuurders rechtmatig hebben gehandeld loopt nog. Volgens curator Erik Quaars zal het onderzoek op korte termijn worden afgerond.