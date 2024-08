Eigen administratiekantoor stond voor miljoen in het krijt bij KHN

Dat blijkt uit het meest recente faillissementsverslag. De curator van KHN Rekenwerk heeft deze zomer een vordering binnengekregen van KHN; die komt bovenop andere vorderingen en een caim van bijna een half miljoen van de fiscus.

Minister betrokken

Opmerkelijk detail is dat minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken enige tijd bestuurder was van KHN Rekenwerk. Het kantoor kwam in opspraak doordat klanten zouden zijn gefactureerd voor zo’n 2 miljoen aan belastingaangiftes en jaarrekeningen die nooit waren opgesteld. Volgens Beljaarts, die zich moest verantwoorden in de Tweede Kamer, was hij pas begonnen in januari 2023 en was hij degene die de malversaties had ontdekt.

Fee voor niet uitgevoerd werk

De curator heeft dezelfde indruk gekregen in contact met klanten: er staat nog voor drie ton aan rekeningen open. ‘In veel gevallen zijn werkzaamheden niet of niet volledig verricht waardoor de administratie incompleet is. Ook zijn in veel gevallen geen aangiftes ingediend bij de Belastingdienst en de jaarrekeningen niet opgesteld. Hoewel hiervoor door de klanten een maandelijkse fee werd betaald, zijn de overeengekomen werkzaamheden niet uitgevoerd.’ Klanten die nog een rekening hebben openstaan, willen daarom niet betalen. ‘De curator gaat er daarom vanuit dat een groot gedeelte van de openstaande vorderingen niet meer kan worden geïncasseerd.’

KHN sprong bij in coronatijd

Volgens KHN Rekenwerk zelf kwam het kantoor in de problemen toen het aantal klanten terugliep, terwijl een groei was begroot. Het bedrijf deed de administratie van horecabedrijven, die door de coronacrisis in de knel kwamen, met onbetaalde rekeningen tot gevolg. KHN financierde de oplopende verliezen in eerste instantie in rekening-courant, maar dat bleek niet houdbaar, zo wordt als aanleiding voor de faillissementsaanvraag aangevoerd.