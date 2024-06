Brabant Accountants & Belastingadviseurs adopteert ijsbeer

We hadden dit jaar al een lammetje dat naar een administratiekantoor was vernoemd en nu adopteert een accountantskantoor een ijsbeer. Die overigens zijn eigen naam blijft dragen: Otis. Hij woont in Dierenrijk Nuenen en werd daar in november geboren.

Gastvrije beer

Volgens Brabant Accountants past Otis goed bij het kantoor: hij is indrukwekkend, heeft persoonlijkheid en een hart zo warm als de Brabantse gastvrijheid. Belangrijker is dat door de ‘adoptie’ van de ijsbeer Dierenrijk ondersteund wordt zodat het educatieve programma’s over natuurbehoud kan blijven maken.

IJsberen

Mochten andere accountantskantoren dit een goed en sympathiek idee vinden, dan is het goed te weten dat er nog vier andere dierenparken in Nederland zijn met ijsberen. Helemaal onomstreden is dat niet. Volgens tegenstanders is het houden van ijsberen in gevangenschap dieronvriendelijk. Ze verwijzen naar het werkwoord ‘ijsberen’: dat is afgeleid van het steeds maar in kleine rondjes lopen dat de dieren in gevangenschap kunnen doen. In het wild ‘ijsberen’ ijsberen niet.