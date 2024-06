Ex-directeur Van der Valk zou hebben gefraudeerd bij opvang asielzoekers

Omdat de opvanglocaties voor asielzoekers overvol zitten, huurt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers hotelkamers bij onder meer de Van der Valk-keten. Uit onderzoek van het Financieele Dagblad blijkt dat de commerciële tussenpersoon LHCD ‘spookkamers’ declareerde bij het COA, en meerdere Van der Valk-familieleden liet meeprofiteren. Het hotelconcern claimt €55 mln schade te hebben.

Intern onderzoek

Het bedrijf kwam de fraude op het spoor naar een intern bedrijfsonderzoek. Er zijn facturen verstuurd voor kamers die nooit zijn ingezet, er is gesjoemeld met uurtarieven voor beveiligers en er zijn geheime kickbackbetalingen geweest. De schade voor Van der Valk zit in vergoedingen en commissies voor geleverde diensten. Deze zouden ten onrechte in de zakken zijn beland van het bedrijf dat kamers boekt voor het COA, LCHD uit Didam. Van der Valk heeft een schadeclaim van 55 miljoen euro neergelegd maar geen aangifte gedaan tegen LCHD, net zo min als het COA.

Fiod

Vorige week viel de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) binnen bij LCHD en legde voor tientallen miljoenen euro’s beslag op woningen en dure auto’s, in een onderzoek naar corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte. Naast LCHD-oprichter René D. (54) heeft het Openbaar Ministerie een tweede persoon in het vizier: Bob van der V. (36), zakenpartner van D. en ex-directeur van het Van der Valk-hotel in Duiven. René D laat aan het FD weten zich niet in de aantijgingen ter herkennen.

300 per nacht

Er gaat veel geld om in de externe opvang van asielzoekers. Voor het huren van hotelkamers betaalt het COA prijzen die oplopen tot meer dan €300 per nacht, blijkt uit documentatie die het FD in handen heeft. Dat is ruimschoots het dubbele van een gemiddelde kamerprijs bij Van der Valk. Uit een eerdere inventarisatie van het FD bleek dat tot eind vorig jaar in elf Van der Valk-vestigingen in circa negenhonderd kamers asielzoekers werden opgevangen, waaronder de hotels in Duiven, Voorschoten en bij Schiphol.

