Nieuwe eigenaar vindt Amsterdamse pand EY niet duurzaam genoeg

Projectontwikkelaar Edge heeft de aankoop van het kantoorpand aan de Zuidas deze week samen met twee vermogende Nederlandse families afgerond. Dit bevestigt Edge-eigenaar Coen van Oostrom tegenover het Financieele Dagblad. Het pand was tot deze week eigendom van de Chinese verzekeraar Anbang.

Parijs

De nieuwe eigenaar heeft grote plannen me het gebouw, dat uit 2008 dateert en volgens Edge nu al niet meer voldoet aan de klimaatdoelstellingen die in Parijs zijn afgesproken. Dit geldt volgens Van Oostrum voor veel Nederlandse kantoorpanden, zo laat hij in het FD weten.

Edge pakt de handschoen op en wil het energiegebruik van het EY-pand met circa 60% terugdringen. Dit is volgens Van Oostrom noodzakelijk nu de ontwikkeling van nieuwbouw stagneert. Het betekent dat bestaande panden in sneller tempo klimaatneutraal moeten worden. Edge, waarin van Oostrom 50 procent van de aandelen heeft, was eerder ook betrokken bij de ontwikkeling van het gelijknamige pand (The Edge) van Deloitte, verderop aan de Zuidas. Dat kantoor geldt als bijzonder energiezuinig.

Huurcontract EY

Hoe ingrijpend de verbouwing gaat worden en of EY, dat zijn hoofdkantoor in Rotterdam heeft, blijft als huurder is volgens Van Oostrom nog niet duidelijk. Het huurcontract van de accountantsorganisatie loopt nog vier jaar.

Volgens Van Oostrom krijgen de EY-medewerkers nieuwe ventilatie- en klimaatsystemen, een beter geïsoleerd dak met de mogelijkheid van zonnepanelen en een upgrade van de gevels en de technologie binnen het pand. Dat kan mogelijk ook zonder dat de huurders vertrekken.

Het kantoorgebouw van 23 verdiepingen en van 29.500 vierkante meter staat ook bekend staat als Cross Towers. Het was eerder in handen van Blackstone en CBRE Global Investors.

Bron: FD