Aanslagen Vpb 2022 met voort te wentelen voorheffingen opgelegd

In augustus 2024 start de Belastingdienst met het versturen van de aanslagen Vpb 2022 en beschikkingen met de voort te wentelen voorheffingen.

Bij definitieve aanslagen vennootschapsbelasting 2022 waarin de Belastingdienst voorheffingen verrekent, ontvangt de klant een aparte beschikking. Dit vanwege eerdere problemen bij het vaststellen van de voort te wentelen voorheffingen.

De aanslag Vpb 2022 bevat het bedrag aan verrekende voorheffingen. Is het bedrag aan voorheffingen hoger dan het bedrag dat de klant verschuldigd is aan vennootschapsbelasting? Dan stuurt de Belastingdienst tegelijk met de aanslag een aparte beschikking waarin het bedrag aan voort te wentelen voorheffingen is vastgesteld.

Bron: belastingdienst.nl