Brussel verkent versoepeling renteaftrek in vennootschapsbelasting

De Europese Commissie onderzoekt in een conceptvoorstel een mogelijke aanpassing van de Europese renteaftrekregels binnen de vennootschapsbelasting. Volgens het FD kan dit ertoe leiden dat lidstaten minder ruimte krijgen om strengere nationale beperkingen toe te passen.

De Europese Commissie werkt aan een herziening van Europese regels voor de vennootschapsbelasting, waarbij ook de bestaande renteaftrekbeperking onder de Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) opnieuw wordt bezien. Dat blijkt uit een uitgelekt conceptvoorstel waarover het FD bericht.

De ATAD bevat minimumnormen om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan, onder meer via een beperking van de aftrekbaarheid van rente in de vennootschapsbelasting. Lidstaten mogen deze regels momenteel nationaal invullen en daarbij strengere beperkingen hanteren. In de praktijk wordt vaak aangesloten bij een aftrekbeperking van circa 30 procent van de fiscale EBITDA, met ruimte voor nationale uitzonderingen.

Nederlandse regeling strenger dan EU-minimum

Nederland heeft de ATAD-renteaftrekbeperking strenger geïmplementeerd in de earningsstrippingmaatregel in de vennootschapsbelasting Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Rente is in Nederland niet aftrekbaar voor zover het saldo van verschuldigde en ontvangen rente meer bedraagt dan 24,5 procent van de fiscale EBITDA en de drempel van 1 miljoen euro wordt overschreden. Daarmee ligt de Nederlandse invulling boven het EU-minimumkader.

Mogelijke wijziging EU-kader

Volgens het FD, op basis van een uitgelekt conceptvoorstel van de Europese Commissie, wordt binnen een bredere omnibus-herziening gekeken naar beperking van de ruimte voor lidstaten om strengere renteaftrekregels toe te passen.

In dat scenario zouden nationale regels voor renteaftrek meer uniform worden afgestemd op het Europese minimumniveau. Ook wordt in het concept gesproken over een verhoging van de generieke drempel waaronder rente in ieder geval aftrekbaar blijft, tot circa 5 miljoen euro.

Daarnaast wordt gekeken naar mogelijke uitzonderingen voor externe financiering, zoals bankleningen die niet binnen concernverband worden doorgeleid. Deze elementen maken onderdeel uit van beleidsopties en zijn nog niet vastgesteld.

Mogelijke gevolgen voor Nederland

Als deze richting wordt doorgezet, kan dat gevolgen hebben voor de Nederlandse earningsstrippingmaatregel. Nederland zou de huidige nationale invulling dan mogelijk moeten aanpassen, afhankelijk van de definitieve EU-tekst en de ruimte voor implementatie binnen ATAD.

De mogelijke impact is met name relevant voor kapitaalintensieve sectoren zoals vastgoed en infrastructuur, waar rente een belangrijk onderdeel vormt van de financieringsstructuur. Ook instellingen met relatief hoge externe financiering, zoals woningcorporaties, kunnen worden geraakt, afhankelijk van eventuele uitzonderingen in de definitieve regeling.

R&D-stimulering

Naast de renteaftrekmaatregelen bevat het concept volgens het FD ook voorstellen om investeringen in onderzoek en ontwikkeling fiscaal te stimuleren binnen de vennootschapsbelasting. Daarbij wordt gedacht aan ruimere aftrek voor investeringen in fysieke activa die direct worden ingezet voor R&D-activiteiten.

De Europese Commissie wil hiermee het Europese concurrentievermogen versterken, in een context waarin internationale minimumbelastingafspraken de ruimte voor klassieke belastingconcurrentie hebben ingeperkt.