Personalia | Tom de Kuijper nieuwe managing partner EY Accountants

Tom de Kuijper wordt per 1 augustus 2024 de nieuwe managing partner van EY Accountants. In die hoedanigheid gaat hij deel uitmaken van de raad van bestuur van EY Nederland.

Tom de Kuijper volgt Patrick Gabriëls op, die recent werd benoemd tot voorzitter van EY Nederland. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring binnen EY en heeft zich toegelegd op grotere (internationale) ondernemingen.

Tom de Kuijper is sinds 2013 als partner verbonden aan EY en bekleedde sindsdien verschillende bestuurlijke en leidinggevende rollen, zowel in Nederland als binnen het wereldwijde netwerk van EY. In 2018 volgde zijn benoeming tot lid van het bestuur van EY Accountants, sinds 2020 in de hoedanigheid van COO.

De Kuijper studeerde fiscale economie en bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met foto in de verhouding 390×225): redactie@accountancyvanmorgen.nl