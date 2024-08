PwC’er en turner Frank Rijken na Olympische Spelen weer terug naar Zuidas

Normaal gesproken zit Frank Rijken op de afdeling Mergers & Acquisitions van PwC aan de Amsterdamse Zuidas, maar de afgelopen tijd mocht hij als Olympisch turner in Parijs laten zien wat hij in huis heeft.

Dat leidde op de meerkamp niet tot een medaille. Rijken werd woensdag 21e, maar is toch een tevreden man. “Van de zes oefeningen die ik in de finale heb geturnd waren er vijf perfect. En ik voel totaal geen pijntjes. Zo is turnen fantastisch”, vertelt hij aan de NOS.

En dat terwijl Rijken eigenlijk al een tijdje was gestopt met turnen op hoog niveau en zich focuste op zijn carrière bij het accountantskantoor. De tuner deed mee aan de Spelen in Rio in 2016, maar een jaar later liep hij een flinke blessure op. De Spelen van Tokio haalde hij niet, en Rijken besloot daarna zijn master Strategy Economics af te gaan ronden en bij PwC aan de slag te gaan.

Een jaar geleden was hij bij het kantoor nog druk met de afhandeling van de overname van een grote worstfabrikant. Maar na een bezoek aan het WK turnen in Antwerpen vorig jaar begon het toch weer te kriebelen. Rijken besloot er nog één keer voor te gaan, en kwalificeerde zich uiteindelijk voor de Olympische Spelen in Parijs.

Drukke baan bij PwC

Dat ging niet zonder moeite, want ondertussen ging het werk in de wereld van fusies en overnames gewoon door. Rijken zat dagelijks van acht tot twaalf achter zijn bureau, nam daarna vier uur de tijd om te trainen en hervatte bij terugkeer zijn werkzaamheden tot laat in de avond. “Ik heb geleerd om heel efficiënt om te gaan met mijn tijd en het gebrek aan energie te compenseren met veel koffie. De wetenschap dat het een korte periode is waarin ik heel hard moet knallen heeft me er uiteindelijk doorheen gesleept.”

Bron: NOS