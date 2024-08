Aantal faillissementen helft hoger dan vorig jaar

In juni zijn ruim de helft meer bedrijven failliet gegaan dan in juni vorig jaar, meldt het CBS. Over de eerste zeven maanden zijn 43% meer bedrijven failliet verklaard.

Het aantal faillissementen is in juli uitgekomen op 397 en dat is 6% meer dan in juni. Vergeleken met juli vorig jaar is de plus een stuk groter en het aantal faillissementsuitspraken is inmiddels ook hoger dan in de ruim drie jaar voor corona. In augustus 2021 werd met 109 uitspraken een laagterecord bereikt en vanaf mei 2022 lag het aantal faillissementen onafgebroken hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Vier bedrijven failliet in accountancy en administratie

Het CBS corrigeert de cijfers altijd voor zittingsdagen omdat er in maanden als mei en december minder zittingsdagen zijn vanwege feestdagen. Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in juli 453 bedrijven en instellingen, inclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen: 108. Dat zijn er 60 meer dan een maand eerder. Dat komt onder meer omdat juli een zittingsdag meer telde dan in juni en doordat er een bedrijf failliet is verklaard met relatief veel vestigingen die ieder voor een faillissement telden. In relatieve zin werden er in juli de meeste faillissementen uitgesproken in de sector horeca. In de accountancy en administratie telde het CBS 4 faillissementen.