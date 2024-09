Bedrijven voortvarend aan de slag met AI, maar onzeker over regelgeving

De toepassing van AI groeit gestaag bij bedrijven wereldwijd, concludeert het Deloitte AI Institute. Wel zijn ze onzeker over de vraag of ze voldoen aan wet- en regelgeving.

De Deloitte-dochter peilt elk kwartaal de voortgang van en visie op AI-inspanningen bij organisaties wereldwijd. Daaruit blijkt dat bedrijven inmiddels de voordelen gaan zien van hun eerdere verkenningen op AI-gebied. Twee op de drie bedrijven steken daarom meer geld in de ontwikkeling van (generatieve) AI-toepassingen. De meest genoemde voordelen zijn meer efficiëntie, meer productiviteit en lagere kosten, al noteert Deloitte wel dat de meerderheid (58%) van de respondenten als belangrijkste voordeel iets anders noemt, zoals meer innovatie, betere dienstverlening en een betere band met de klant.

De belangrijkste meerwaarde die AI kan leveren, is volgens velen het diep verankeren van kunstmatige intelligentie in de belangrijkste bedrijfsprocessen. Daarna worden ook het beheersen van risico’s genoemd en het toepassen van de laatste technologieën.

Een op drie experimenten haalt het

AI blijft een kwestie van uitproberen: over het algemeen wordt bij bedrijven 30% van de AI-experimenten ook daadwerkelijk toegepast in de dagelijkse praktijk. De meeste organisaties denken op veel terreinen nog niet klaar te zijn voor AI. Het technologie-aspect (45% denkt op dat punt wel klaargestoomd te zijn) scoort het beste; op het gebied van talent denkt slechts 20% de juiste capaciteiten in huis te hebben. Ook het vlak van risk & governance scoort hier laag: 23%.

Gerelateerd aan dat laatste punt maken bedrijven zich er zorgen over of ze (nog) wel aan de regels voldoen bij de inzet van AI. Om die reden geeft 78% van de leidinggevenden aan graag meer en duidelijker regelgeving te willen zien op AI-gebied.