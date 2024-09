PIA Group met toevoeging Steens & Partners weer een stukje groter

Het kantoor werd opgericht in 1948 en is volgens PIA “een dynamisch full service accountantskantoor met een Rotterdamse mentaliteit. Directheid, openheid en eerlijkheid spelen daarbij een grote rol.” Steens & Partners Freelance Finance & IT Professionals maakt geen onderdeel uit van de toetreding tot PIA en blijft onafhankelijk opereren

Volgens het managementteam van Steens & Partners biedt PIA Group “de unieke combinatie van het behoud van eigen identiteit en ondernemerschap met de schaalvoordelen van een grote groep. En dat was precies wat we zochten.” Voor PIA Group waren “het streven naar kwaliteit van Steens & Partners Accountants & Adviseurs, het 75-jarige sterke merk en een besluitvaardig managementteam” belangrijke voordelen bij het aangaan van de samenwerking.

Ewout Brouwers, CEO van PIA Group: “Wij bieden onze partners the best of both worlds: schaalvoordeel met respect voor de lokale identiteit. We komen niet aan de fundamentele aanpak en de naam van een kantoor. Wij zijn daarin bewust anders dan de anderen. We versterken zelfs de eigenheid door ze te ondersteunen in HR, Data, Finance, Operations, Sales & Marketing en Advies. Zo kan iedereen zich nog beter focussen op advies en begeleiding van klanten. Wij zijn ontzettend blij dat Steens en Partners Accountants & Adviseurs ons versterkt als groep.”

Met de nieuwe partner erbij telt de snelgroeiende PIA Group in Nederland nu meer dan 600 medewerkers, verspreid over 20 vestigingen. De groep is actief in Nederland en België en telt meer dan 60 kantoren en 1.700 medewerkers. Beide landen zullen eind 2024 samen een omzet realiseren van meer dan 250 miljoen euro, meldt PIA.