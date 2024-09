AFM stelt nieuwe toezichthouder accountancy aan

Arnold Pureveen is het nieuwe afdelingshoofd Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving (KAV) bij de AFM. Hij vult de vacature in die ontstond na het vertrek van Ruud de Hollander.

Arnold Pureveen is een ervaren bestuurder en leidinggevende, onder andere als CFO en bestuurder van Woonzorg, een landelijke woningcorporatie die zich richt op senioren. Daarvoor was hij onder andere registeraccountant bij PricewaterhouseCoopers.



‘Arnold is een resultaatgerichte leider met oog voor de mens. Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken en heb er alle vertrouwen in dat Arnold, samen met de collega’s van KAV, een goede invulling zal geven aan dit voor de AFM belangrijke toezichtgebied,’ aldus AFM-bestuurder Hanzo van Beusekom.



Arnold kijkt met enthousiasme vooruit: ‘Ik kijk er enorm naar uit om samen te werken met de gedreven experts binnen de AFM en persoonlijk nader met hen kennis te maken. Samen met de medewerkers ben ik vastbesloten de komende jaren een waardevolle bijdrage te leveren aan het succes van het toezicht op accountantsorganisaties.’

Foto: AFM

