Bedrijfsinvesteringen weer gedaald

Bedrijven hebben ook in juli minder geïnvesteerd dan een jaar eerder, zo bericht het CBS. De krimp is wel aanmerkelijk kleiner dan in juni.

Ondernemingen hebben in juli 1,2% minder geïnvesteerd in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Vooral in gebouwen en vliegtuigen werd minder geld gestoken. De investeringen in computers waren echter hoger. De krimp is een stuk lager dan een maand eerder: in juni namen de bedrijfsinvesteringen nog met 10,5% af.

Een jaar krimp

De investeringen laten al sinds augustus vorig jaar een krimp zien. Uitzondering vormde april, toen het investeringsvolume met 6,8% pluste. De investeringsbereidheid hangt volgens het CBS samen met de situatie op de afzetmarkten. Ook de prestaties op de financiële markten zijn van invloed. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Juli had dit jaar twee werkdagen meer dan in 2023.

Het CBS meldt verder dat de omstandigheden voor investeringen in september minder ongunstig zijn dan in juli. Dat komt vooral doordat de daling van de export omsloeg in een stijging. Ook was de rente waartegen banken elkaar geld lenen lager.