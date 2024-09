NBA gaat met SER en ondernemersclubs bedrijven voorlichten over CSRD

Doel van de samenwerking is om zoveel mogelijk bedrijven, branche- en ondernemersverenigingen te informeren en op weg te helpen met de CSRD en zo gezamenlijk meer impact te maken, aldus de NBA. Er worden onder meer events en webinars georganiseerd en best practices gedeeld. ‘Ook wordt ingespeeld op de behoeften van verschillende sectoren en komt er passende ondersteuning, die gratis toegankelijk gemaakt wordt. Waar mogelijk bundelen de organisaties de komende tijd de krachten met andere samenwerkingspartners, om nog meer ondernemingen te bereiken.’

De CSRD-richtlijn verplicht grote ondernemingen vanaf boekjaar 2024 te rapporteren over duurzaamheid in hun eigen organisatie en in de keten. Accountants moeten die duurzaamheidsinformatie gaan toetsen.

Synergie onderzoeken

Onder de activiteiten die de organisaties aanbieden, gesteund door het ministerie van Economische zaken, vallen zogeheten communities of practice, Q&A-sessies, stakeholderbijeenkomsten en informatiemateriaal. ‘Daarbij wordt onder meer gekeken hoe sectoren dienstverlening over de CSRD kunnen inrichten en verrijken. Ook wordt onderzocht of synergie of partnerschap mogelijk is tussen sectoren.’

Het samenwerkingsverband organiseert tot het einde van dit jaar verschillende activiteiten. Daarna brengt de SER een advies uit aan het ministerie van Economische Zaken waarin staat welke dienstverlening en tools (in brede zin) over de CSRD zouden moeten worden opgeschaald naar meerdere sectoren.

Bijeenkomsten en webinars

Een community of practice is een bijeenkomst over kennisdeling en samenwerking onder begeleiding van experts. In eerste instantie wordt ingezoomd op twee thema’s: op 3 oktober staat betekenisvolle stakeholderdialoog centraal en op 17 oktober sectorale ondersteuning en tooling (wat hebben organisaties al ontwikkeld rondom de CSRD?).

Er zijn twee webinars gepland: op 19 november over betrouwbare data en op 3 december over een checklist waarmee je kunt controleren of je klaar bent voor de CSRD.

Meer informatie staat op de website van de SER.