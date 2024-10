Jay-Z en Megan Thee Stallion verlaten BDO na beschuldigingen van diefstal

BDO is enkele prominente klanten kwijt na beschuldigingen dat een medewerker geld zou hebben gestolen van klantaccounts. The Financial Times meldt dat de rappers Jay-Z en Megan Thee Stallion hun samenwerking met BDO’s vestiging in Miami hebben verbroken.

De vestiging beheerde de financiële zaken van beroemdheden, zoals het betalen van rekeningen en het doen van belastingaangiftes. Jay-Z’s vertrek kwam voort uit onvrede over de manier waarop BDO omging met beschuldigingen in 2022, waarbij een medewerker ervan werd beschuldigd geld te hebben gestolen van rapper Fat Joe. De partners van BDO zouden hebben nagelaten om onregelmatigheden in zijn financiën tijdig op te merken.

De betreffende medewerker zou – zo bleek tijdens een rechtszaak waar Fat Joe bij was betrokken – onder andere zijn creditcards en bankrekeningen hebben misbruikt om duizenden dollars op te nemen en schoolgeld te betalen. Daarnaast klaagde Fat Joe over de chaotische financiële administratie van BDO, waarbij betalingen vaak te laat waren en verschillende rekeningen niet op orde waren.

De ontkennende BDO-medewerker werd onlangs in Miami aangeklaagd voor fraude. Ook BDO heeft de beschuldigingen in de rechtszaak ontkend, die eerder dit jaar is geschikt onder vertrouwelijke voorwaarden.

De beschuldigingen en de rechtszaak hebben nu gevolgen voor BDO, waaronder dus het vertrek van meerdere bekende klanten. BDO heeft aangegeven geen commentaar te geven op lopende rechtszaken of zaken met betrekking tot huidige of voormalige klanten.

Bron: FT