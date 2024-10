Alleen adviseren rondom de jaarrekening is niet meer van deze tijd

Als accountant stel je voor je klanten de jaarrekening op. Belangrijke stukken die je klant inzicht geven in de prestaties van zijn onderneming het afgelopen jaar. Als accountant kijk je met de klant terug en kun je advies geven voor het komende jaar. Maar bieden in het verleden behaalde resultaten wel voldoende garantie voor de toekomst? Zou het niet beter zijn om de klant tussentijds advies te geven zodat hij eerder weet hoe het financieel gaat en waar kansen liggen?

In dit blog laten we zien dat het opstellen van de jaarrekening efficiënter kan. Zo efficiënt dat de accountant klanten eerder, beter en makkelijker kan adviseren en niet hoeft te wachten tot er een handtekening onder de jaarstukken staat.

Het opstellen van de jaarrekening kost te veel tijd

Het opstellen van een jaarrekening is een jaarlijks terugkerend proces waarvoor je klant veel informatie moet aanleveren. Waar de ene ondernemer je snel van relevante stukken voorziet, moet je bij de andere meerdere keren heen en weer mailen. Tegelijk wordt de informatie vaak verspreid aangeleverd via WhatsApp, chats, e-mails, papier en boekhoudprogramma’s. Versnippering die het hele proces lastig beheersbaar maakt. Het opstellen van de jaarrekening neemt vervolgens al snel maanden in beslag en een gedegen advies over de toekomst verliest daarmee aan waarde.

Up-to-date informatie; overal en altijd beschikbaar

Goed, tijdig en proactief advies begint met up-to-date informatie die overal en altijd beschikbaar is. Met de workflows in Silverfin kun je de werkprocessen, zoals het opstellen van de jaarrekening, eenvoudig standaardiseren. De datahub biedt best-practice workflows voor verschillende soorten klanten en processen. De digitale templates worden deels automatisch ingevuld en bijgewerkt met de actuele boekhoudgegevens uit de dossiers en het boekhoudsysteem van de klant.

De datahub van Silverfin consolideert automatisch data uit meer dan vijftig boekhoudprogramma’s en financiële databronnen. De datahub werkt namelijk naadloos samen met tools als Exact Online, Yuki en Twinfield. Je klant kan dus gewoon blijven werken in de voor hem vertrouwde omgeving. Je sluit zijn data aan op Silverfin en brengt alles samen in de gestructureerde datahub, in één standaard rekeningstelsel. Mocht je als kantoor de Silverfin-data in een andere financiële, analytische of rapportagetool willen gebruiken, dan kan dat. De open API ondersteunt ook de meest bekende ERP-systemen.

Dienstverlening met meer toegevoegde waarde

Het geautomatiseerde proces In Silverfin voorkomt fouten en maakt het handmatig overnemen van data overbodig. Bovendien kunnen medewerkers altijd werken met de juiste actuele gegevens. De datahub is zo in te stellen dat de accountant automatisch een melding krijgt en waarschuwt bij bepaalde risico’s, compliance-vereisten of het behalen van benchmarks. Met Silverfin hoeft een accountant niet te wachten tot het boekjaar is afgesloten om de klant te adviseren.

Met Silverfin kan de financieel specialist veel eerder actie ondernemen. Met de cijfers in de datahub kan de accountant analyses uitvoeren, trends ontdekken, bedrijfsprestaties vergelijken en die informatie bijvoorbeeld filteren op klant, periode, boekjaar of medewerker. Bovendien is het mogelijk om segmenten aan te maken voor een analyse van de klantenportefeuille. De dienstverlening van het kantoor krijgt meer toegevoegde waarde voor de klant en geeft gedegen inzichten voor adviesgesprekken.

Duidelijke rapportagesets voor de klant

Om de gesprekken met de klant nog meer waarde te geven kan de accountant professionele, gepersonaliseerde en gestandaardiseerde rapportagesets aanmaken per maand, kwartaal of jaar.

In een paar muisklikken kun je rapporten per dossier, per dossiergroep of voor een volledige groep van klanten creëren. Het platform stelt je in staat om kant-en-klare rapportagesets te gebruiken maar je kunt die ook eenvoudig personaliseren voor je klant. Voor de rapportage wordt de data automatisch uit het dossier gehaald. Als accountant kun je zelf bepalen welke gegevens je opneemt en of je in wilt zoomen op bepaalde details. Naast cijfers biedt de tool de mogelijkheid om data visueel aantrekkelijk te presenteren met behulp van tabellen en grafieken.

Voordelen voor accountantskantoren

Silverfin biedt de klant veel voordelen. Maar het biedt kantoren bovendien de mogelijkheid om:

Klantrelaties uit te bouwen met adviesdiensten en zo nieuwe inkomstenbronnen aan te boren

Relaties met klanten te verstevigen omdat er meer tijd is voor gedegen advies

Makkelijker op te schalen omdat processen eenvoudig te automatiseren zijn

Wil je de klant ook meer toegevoegde waarde leveren?

Wil je weten hoe jouw kantoor met de datahub van Silverfin het maximale haalt uit data en advies? Vraag een demo aan en ons team neemt zo snel mogelijk contact met je op.