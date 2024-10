Visser & Visser doet het goed in MT1000, maar accountancy niet

PwC, KPMG en Deloitte zijn volgens MT/Sprout de beste accountantskantoren van Nederland. Opvallend is dat het aantal kantoren in de lijst van 1000 bedrijven is afgenomen, en dat de accountants aanzienlijk lager staan dan in de vorige editie.

De top-3 van beste accountantskantoren van Nederland volgens MT/Sprout is dezelfde als vorig jaar: PwC, KPMG en Deloitte. Op plek 4 staat mkb-kantoor Visser & Visser, die BDO verdrongen heeft. Visser & Visser doet het onder meer goed in de categorie ‘klantgerichtheid’. Opvallend is verder de stijging van De Jong & Laan (van 9 naar 6), het wegzakken van EY (van 7 naar 8) en de entree in de top 10 van Forvis Mazars en Crowe Foederer. Dit laatste gaat ten koste van de top 10 positie van Baker Tilly en Alfa Accountants en adviseurs.

Runner-ups

Bij de runner-ups valt de hoge positie van Jan© Accountants op, de entree van de nieuwe fusiekantoren Newtone en Moore MKW, alsmede het wegzakken van Alfa en Bol Adviseurs. Wat betreft de NPS-scores zakt Deloitte van plek 1 naar 3. Het kantoor met de beste reputatie (als we de NPS-score even als zodanig mogen vertalen) is nu KPMG. De Jong & Laan maakt een sprongetje van 6 naar 4, Visser & Visser stijgt van 18 naar 9 en Jan© van 19 naar 11. Verder wordt er in de NPS-ranking vooral stuivertje gewisseld. Opvallende afwezige, in alle categorieën, is RSM. In 2020 was RSM nog het beste accountantskantoor van Nederland, volgens MT/Sprout.

Aanzienlijk lager

Het aantal accountantskantoren in de lijst is afgenomen van 24 naar 19, wat verklaart kan worden door de fusiegolf in de sector. Hoogst genoteerd zijn PwC (16), KPMG (32) en Deloitte (57). Opvallend is dat zij alle drie hoger staan dan vorig jaar. Minstens zo opvallend is het gat met de andere accountantskantoren. Visser & Visser mag zich nu dan wel de vierde accountant van Nederland noemen, maar qua positie is het kantoor flink gedaald (van 131 naar 312). Maar dit geldt voor alle kantoren. Gemiddeld staan de accountants een paar honderd plaatsen lager. Newtone (834) staat lager dan een van haar fusiekantoren HLB Witlox Van den Boomen vorig jaar (715).

Verdwenen

Helemaal verdwenen uit de top 1000 zijn Flynth (396 in 2023), Adbeco (438), Van Oers (640), RSM (927) en CROP (974). Vooral Flynth, in omvang het zesde accountantskantoor volgens de AV Top 50, zou zich zorgen moeten maken. Enige nieuwskomer in de lijst van 2024 is fusiekantoor Moore MKW (voorheen MTH & KroeseWever).