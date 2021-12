MT1000: Visser & Visser beste accountantskantoor

Volgens managementsite MT/Sprout is Visser & Visser het beste accountantskantoor van Nederland. Als enige weet het de maximale score binnen te halen op klantgerichtheid. MT/Sprout vroeg 4.095 zakelijke beslissers hun dienstverleners een NPS-score te geven

en te beoordelen op klantgerichtheid, productleiderschap en excellente uitvoering.

Middelgrote kantoren aan kop

De afgelopen drie jaar werd de ranglijst aangevoerd door RSM. Dat kantoor duikelt in de 2021-editie naar plek 9. Het beste kantoor is volgens MT/Sprout Visser & Visser, qua omzet (€ 32,9 mln) middelgroot, weet als enige kantoor de maximale score van 5 sterren te halen. Het kantoor krijgt dit voor klantgerichtheid. Ook de nummers 2 en 3 (MTH en DRV) zijn kantoren die in de Top 50 van Accountancy Vanmorgen zeker niet tot de grootste behoren. Visser & Visser, MTH en DRV hebben ook hoge NPS-scores: klanten zijn tevreden en raden hun accountant graag bij andere bedrijven aan.

Stijgers en dalers

Sterke stijgers zijn Baker Tilly (+9) en Witlox van der Boomen (+14). Een sterke daler is, naast RSM, De Jong & Laan. Het kantoor zakt acht plaatsen naar plek 20. Van de Big4 klimmen Deloitte (4) en KPMG (5) een aantal plekken. PwC (12) en EY (23) dalen juist, waarbij opvallend is dat laagvlieger EY toch een redelijke NPS-score laat zien. Klanten zijn kennelijk minder tevreden maar raden het kantoor toch aan bij anderen. RSM zou zich overigens zorgen moeten maken over zijn NPS-score: die is relatief laag, wat de val van het kantoor mede zou kunnen verklaren.

Ontbrekende namen

Uit de Accountancy Vanmorgen Top 50 ontbreken alleen ETL, Verstegen en Ruitenburg in de rangschikking van MT/Sprout. De nummer 18 in deze lijst, Adbeco, haalde het afgelopen jaar de Top 50 van Accountancy Vanmorgen niet.

De beste accountantskantoren volgens MT/Sprout:

2021 2020 Naam (plek in AvM Top 50) NPS K P E 1 5 +4 Visser & Visser (23) 2 4 4 4 2 2 – mth accountants & adviseurs (18) 1 4 4 4 3 4 +1 DRV Accountants & Adviseurs (14) 4 4 4 4 4 7 +3 Deloitte (1) 5 4 4 4 5 10 +5 KPMG (4) 3 4 4 4 6 8 +2 ABAB (15) 14 4 4 4 7 16 +9 Baker Tilly (8) 6 4 4 4 8 15 +7 HLB Van Daal (26) 11 4 4 4 9 1 -8 RSM (13) 22 4 4 4 10 6 -4 Bol Adviseurs (32) 8 4 4 4 11 3 -7 Flynth (6) 9 4 4 4 12 9 -3 PwC (2) 7 4 4 4 13 18 +5 Alfa Accountants & Adviseurs (9) 23 4 4 4 14 13 -1 Schipper Accountants (22) 15 4 4 3 15 29 +14 WVDB (19) 10 4 4 4 16 11 -5 BDO (5) 12 4 3 4 17 24 +7 Bentacera (31) 21 4 4 3 18 17 -1 Adbeco (-) 17 4 4 4 19 14 -5 Countus (17) 19 4 3 4 20 12 -8 de Jong & Laan (11) 16 4 4 4 21 26 +5 Accon avm (10) 20 4 3 3 22 19 -3 Jan © (38) 24 4 3 3 23 26 +3 Crowe Foederer (16) 25 3 3 3 24 23 -1 EY (3) 13 4 3 3 25 16 -9 Van Oers Accountancy & Advies (20) 26 4 3 3 26 22 -4 CROP (25) 27 4 3 3 27 31 +4 Grant Thornton (12) 29 3 3 3 28 17 -1 Mazars (7) 18 3 3 3 29 28 -1 KroeseWevers (21) 28 4 3 3 30 25 -5 Koenen en Co (29) 30 5 4 4 31 28 -3 PKF Wallast (28) 31 3 3 3

K=klantgerichtheid, P=productleiderschap, E=excellente uitvoering