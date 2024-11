Kamerlid Van Oostenbruggen volgt Idsinga op als staatssecretaris Financiën

Van Oostenbruggen zit sinds eind vorig jaar in de Tweede Kamer, waar hij zich bezighield met financiën, werkgelegenheid en arbeidsmigratie. Daarvoor was hij ondernemer en bekleedde diverse managementfuncties in het bedrijfsleven. Folkert Idsinga stapte onlangs op nadat de Tweede Kamer hem had gevraagd meer openheid te geven over zijn beleggingsportefeuille.

Groot vermogen

De beoogde nieuwe staatssecretaris was grootaandeelhouder van arbeidsbemiddelaar Brainnet, dat actief is in de arbeidsmiddeling van hoogopgeleid personeel. Brainnet werd in 2021 verkocht aan een Amerikaanse partij, en ging verder onder de naam Magnit. RTL Nieuws meldt dat dat de NSC’er bepaald geen windeieren legde. Een holding van Van Oostenbruggen maakte ruim 54 miljoen euro winst op de deal, blijkt uit de jaarrekening 2021. Daarnaast houdt de BV van Van Oostenbruggen nog een beleggingsportefeuille ter waarde van 37,7 miljoen euro aan, blijkt uit het meest recente jaarverslag.

Van Vroonhoven: zware opgave

Waarnemend fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven laat over de voordracht van Van Oostenbruggen weten: ‘Hij is een zeer energieke, gedreven en oplossingsgerichte bestuurder met een creatieve geest en een warm hart voor mensen.’ Van Vroonhoven heeft er alle vertrouwen in dat Van Oostenbruggen het verschil kan maken in zijn nieuwe rol. ‘Hem wacht een zware opgave, maar hij heeft in de fractie en eerder als ondernemer laten zien dat hij daar zeker tegen is opgewassen.’ Tjebbe van Oostenbruggen laat weten er ‘met alle energie die ik in mij heb tegenaan te gaan’.