NSC-staatssecretaris Folkert Idsinga (Financiën) stapt op

Een Kamermeerderheid, mede geholpen door coalitiepartij PVV, stelde hem een ultimatum voor aanstaande maandag om dat alsnog te doen.

Idsinga: steun PVV onverteerbaar

De afgetreden staatssecretaris Folkert Idsinga (Financiën, NSC) is niet te spreken over de kritiek die hij kreeg op zijn keuze om geen verdere inzage te geven in zijn financiële belangen. Hij schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij is “geraakt” door “de omgangsvormen en toon in het politieke debat”. Idsinga schrijft dat hij zich aan alle regels heeft gehouden.

Dat de PVV het verzoek van oppositiepartijen steunde om Idsinga tot meer transparantie te dwingen, vindt de staatssecretaris “onverteerbaar”.

Steun Schoof

Premier Dick Schoof betreurt het dat Idsinga opstapt. Dat coalitiepartij PVV de oppositie aan steun voor een verzoek tot meer transparantie hielp steekt Schoof, omdat hij zegt dat Idsinga zich aan alle regels hield: “meer kun je in redelijkheid van een bewindspersoon niet vragen”, schrijft de premier in een verklaring.

Volgens de premier komt er “zeer binnenkort” meer duidelijkheid over wie Idsinga opvolgt. “We verliezen als kabinet een goede collega, die goede dingen aan het doen was op een cruciaal beleidsterrein dat iedereen in Nederland raakt.”