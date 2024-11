SRA: cultuur sleutel tot succes bij veel uitdagingen accountancy

In dit verslag staan de bestuurlijke, beleidsmatige en operationele activiteiten en resultaten centraal die gericht zijn op het bevorderen van een kwaliteitsgerichte cultuur binnen de SRA-accountantspraktijken. Het thema ‘cultuur’, inclusief werkdruk en gedrag, is wederom een prominent onderdeel van de kwaliteitsagenda van de SRA-kantoren. Met het SRA-Cultuur- en gedragsonderzoek helpt SRA de kantoren met het in kaart brengen van de organisatiecultuur.

Uitdagingen

De accountancysector ziet zich momenteel voor een aantal uitdagingen gesteld. De kantoren hebben niet alleen te kampen met de voortdurende druk om te voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden, maar ook met interne organisatievraagstukken. “De belangrijkste uitdaging is de krapte op de arbeidsmarkt. Het aantal vacatures in de sector is hoog en kantoren hebben de grootste moeite om mensen te werven en te behouden”, vertelt Irma Coeymans, adviseur Cultuur & Gedrag bij SRA. Daarnaast is de samenwerking tussen de verschillende generaties voor veel kantoren een uitdaging. “Hoe zorg je ervoor dat ervaren professionals effectief samenwerken met jongere collega’s, die zijn opgegroeid in een digitale wereld en andere verwachtingen hebben rondom werk, communicatie en leiderschap?”

Cultuur als sleutel tot succes

“Een sterke organisatiecultuur kan het antwoord zijn op veel van de vraagstukken waar onze leden tegenaan lopen”, stelt Coeymans. “De verschillen tussen generaties kunnen met de juiste cultuur worden omarmd en omgezet in een kracht. Het draait om het creëren van een omgeving waarin zowel de ervaren als de jongere professionals worden gehoord en met elkaar kunnen groeien. Met een sterke en positieve organisatiecultuur wordt de organisatie niet alleen een plek waar medewerkers van alle achtergronden en generaties zich gewaardeerd en betrokken voelen, maar ook een aantrekkelijke werkgever voor talent van alle generaties.”

Vertrouwen in de toekomst

Met het SRA-Cultuur- en gedragsonderzoek helpt SRA de kantoren met het in kaart brengen van de organisatiecultuur. Volgens Pauline van Esterik-Plasmeijer, directeur van SRA, bieden de resultaten van het onderzoek en het Jaarverslag Kwaliteit & Cultuur 2024 volop inspiratie voor de toekomst. “We zien dat de SRA-kantoren, ondanks de uitdagingen, goede stappen zetten in het ontwikkelen van een cultuur die niet alleen de kwaliteit van het werk verbetert, maar ook de werkbeleving van hun medewerkers versterkt. Met de juiste cultuur kunnen we als sector het vertrouwen bieden dat zo essentieel is voor het werk van accountantskantoren. De rol die wij als SRA spelen in het mkb is van groot belang, en met de hulp van onze leden zetten we de juiste stappen om de sector toekomstbestendiger te maken.”