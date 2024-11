Voormalig supervisor Deloitte wordt nieuwe financieel directeur Ajax

Daarna maakte hij vooral carrière bij Talpa, waar hij eerst begon als concern controller en sinds 2013 CFO is.

De RvC van Ajax draagt hem nu voor als de beoogd opvolger van de huidige financieel directeur Susan Lenderink. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) moet nog wel instemmen met de voordracht van zijn aanstelling tot 2028. In de RvC zelf zit sinds kort ook al een accountant.

Het is de bedoeling dat Baboeram Panday op 1 februari 2025 met zijn werkzaamheden begint. Op korte termijn zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) worden uitgeschreven, waar de aandeelhouders van Ajax formeel in kennis worden gesteld van deze voorgenomen benoeming. De huidige financieel directeur van Ajax, Susan Lenderink, maakte 13 september jl. bekend Ajax te gaan verlaten. Met het oog op een zorgvuldige overdracht kwam de RvC met haar overeen dat zij tot uiterlijk 1 maart 2025 in functie blijft.



Namens de RvC licht President-Commissaris Michael van Praag toe: “Wij hebben meermaals en in verschillende samenstellingen met Shashi gesproken. Hij maakt een ter zake kundige, betrouwbare en energieke indruk. Als je jarenlang bij Talpa hebt gewerkt, betekent dat dat je loyaal bent en dat je weet wat het is om in een dynamische omgeving te werken. Ook dat zijn eigenschappen die we bij Ajax goed kunnen gebruiken. Leuke bijkomstigheid is dat hij regelmatig bij Ajax op de tribune zit. Al met al zijn wij van mening een zeer geschikte opvolger voor Susan te hebben gevonden.”



Shashi Baboeram Panday: “Ajax kwam voor mij geheel onverwacht. Als voetballiefhebber en fan van de club kon ik de kans om hier financieel directeur te worden niet aan mij voorbij laten gaan. Er zijn behoorlijk wat parallellen te trekken tussen de mediasector waarin ik nu werkzaam ben en Ajax. Zeker als het gaat om de dynamiek en daar houd ik juist van. Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan en samen te gaan werken met mijn nieuwe collega’s bij deze mooie club.”

Algemeen directeur a.i. Menno Geelen: “De hele directie heeft met Shashi gesproken en wij zijn allemaal enthousiast over hem. Ook de Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd. Wij zien hem als een goede vervanger van Susan en een welkome aanvulling van het directieteam. Wij kijken uit naar onze toekomstige samenwerking.”

Bron: Ajax