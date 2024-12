Intermediairdagen Belastingdienst voedingsbodem voor de professional

“Vanaf nu kunt u bij de Helpdesk Intermediairs een terugbelverzoek per kwartier inplannen. Een specialist belt u daarna terug om uw vragen te beantwoorden over inkomstenbelasting, loonheffing, omzetbelasting, toeslagen, vennootschapsbelasting en schenk- en erfbelasting. Zo willen we u sneller en efficiënter ondersteunen met de belastingzaken voor u en uw cliënten.”

De Intermediairdag werd een dag om actief met elkaar in gesprek te gaan. Van Vliet benadrukte voor een zaal met ruim 650 accountants, fiscaal dienstverleners en salarisprofessionals de constructieve bijdrage van intermediairs voor een financieel gezond Nederland. “Ruim 75% van de mkb-ondernemers maakt bij belastingzaken gebruik van uw diensten. Het tijdig indienen van aangiften Inkomstenbelasting ligt door uw ondersteuning bij ondernemers drie keer zo hoog als bij hen die dit zelfstandig doen.”

Bevestiging actuele kennis

Salarisprofessionals Marianne van der Meijde (Aurore Salaris en Advies) uit Wehl (nabij Doetinchem) en Mark Voet (NAW Salarisadministratie) uit Arnhem ontmoeten elkaar jaarlijks op de Intermediairdag in Apeldoorn. Zij ontvangen veel vragen over de Handhaving arbeidsrelaties. “Daarover heerst momenteel onzekerheid door de media-aandacht. Zzp-ers willen goed kunnen toelichten dat zij als échte zelfstandige niets te vrezen hebben”, vertelt Marianne van der Meijde. De onzekerheid leeft ook bij opdrachtgevers. “Kan ik volgend jaar nog wel voldoende gekwalificeerd en flexibel personeel inhuren?”, vult Mark Voet aan. Hij merkt een bepaalde angst vooral voor cliënten in sectoren als de bouw, de zorg, automotive of het onderwijs. “De manier van samenwerken staat onder druk. Daarom ben ik blij met de heldere toelichting op de regelgeving voor zelfstandigen. Voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers biedt het nieuwe Belastingplan geen grote verrassingen.” Zo is deze dag een gemakkelijke manier om op de hoogte te blijven. “Het is goed om bevestigd te worden en het overzicht te verkrijgen”, besluit Marianne van der Meijde.

Actief het gesprek voeren

Marco Kok, accountant bij De ZorgAccountants in Arnhem ontvangt van zijn cliënten in de zorg uiteenlopende vragen over box 3. Zijn dagelijkse afweging, nog voor de uitspraak van de Raad van State, was al duidelijk: “Moeten we nu zelf al rendementen op vermogens van cliënten verzamelen of is het beter te wachten tot medio 2025 voor het online formulier over de uitvraag van gegevens door de Belastingdienst? Wij lopen hier doorgaans op vooruit door en voor cliënten al zelf de gegevens te (laten) verzamelen. De uitspraak van de Raad van State zal voor hen meer onzekerheid geven. Ook voor de Belastingdienst levert dit een vertraging op. Hoewel ik de complexiteit van deze uitspraak voor de uitvoering begrijp, is mijn oproep aan de Belastingdienst om actief het gesprek te blijven voeren met beroepsorganisaties zoals de NBA of de RB. Zij kennen de klantzijde en weten als geen ander hoe op eenvoudige wijze gegevens uit te vragen voor het uitvoeringsbeleid.”

Ondernemerschap aanmoedigen

Voor belastingadviseur Jos Asbreuk (Baet belastingadviseurs) uit Doetinchem was de kennissessie over de veranderingen in de wet DBA (Handhaving arbeidsrelaties) dit jaar een belangrijk ijkpunt voor zijn werk. Hij was tevreden over de duidelijkheid vanuit de Belastingdienst om de markt meer verantwoordelijkheid te geven. “De vaststelling of er sprake is van zelfstandigheid of een dienstverband ligt in eerste instantie bij de markt, dus tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Het is mooi om vandaag te zien dat de overheid juist echt ondernemerschap aanmoedigt en schijnzelfstandigheid tegengaat. Het is voor mij wel belangrijk dat de Belastingdienst duidelijkheid verschaft onder welke voorwaarden er sprake is van een dienstbetrekking. Geef ondernemers de wetgevende vrijheid om te ondernemen en te excelleren in hun passie.”

Uitdagingen voor ondernemers

Nieuwe inzichten opdoen en trends ontdekken over subsidies en facturen, daarvoor kwam zelfstandig fiscaal dienstverlener Jeanne Thijssen (uit Velp) naar deze Intermediairdag. “Mijn cliënten stellen altijd gerichte vragen, bijvoorbeeld over de administratie bij het zakendoen met het buitenland. Voor cliënten die zowel inkomsten uit Nederland als uit het buitenland verkrijgen, kreeg ik in de kennissessies antwoord hoe deze vanaf komend jaar op de balans en in de belastingaangifte te verwerken. Het nieuwe Belastingplan kent genoeg uitdagingen, het is dan prettig om in één dag het overzicht te verkrijgen hoe de jaarrekeningen voor ondernemers op te bouwen.”

