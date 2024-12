BDO keurt stukken Vitesse goed, bal blijft rollen

Met de handtekening van BDO lijkt Vitesse weer even gered. Donderdag diende de voetbalclub zijn ondertekende jaarstukken in.

Daarmee lijken de Arnhemmers nieuwe straffen van de licentiecommissie van de KNVB te hebben afgewend. Vitesse moest uiterlijk donderdag vijf financiële rapportages inleveren bij de voetbalbond. Het gaat om de jaarcijfers van het seizoen 2022/2023, de prognose, de halfjaarcijfers én de jaarcijfers van afgelopen seizoen en de prognose voor het huidige seizoen.

Geen krabbel

BDO weigerde twee jaar lang de financiële documenten van Vitesse te tekenen vanwege de financiële en bestuurlijke crisis bij de club. Maar volgens de accountant heeft de Arnhemse voetbalclub aan de vereisten voldaan en kon er een handtekening worden gezet. Interim-directeur Edwin Reijntjes spreekt van een “grote opluchting” omdat extra puntenaftrek of zelfs het intrekken van de proflicentie voorlopig lijkt te zijn afgewend. Of dat inderdaad het geval is, moet nog blijken. De licentiecommissie van de KNVB beoordeelt de financiële jaarcijfers op een later moment.

Flinke puntenstraf

Vitesse kreeg drie weken geleden 21 punten in mindering voor onder meer het niet tijdig en volledig indienen van de financiële cijfers. Het was de hoogste puntenstraf ooit in het Nederlandse profvoetbal en een nieuwe dreun voor de club, die sinds begin dit jaar in totaal 45 punten in mindering kreeg voor talloze vergrijpen. Vitesse staat met een puntenaantal van min elf onderaan in de Keuken Kampioen Divisie. Dat bedreigt het professionele voetbal in Arnhem niet, omdat degraderen uit de Keuken Kampioen Divisie niet mogelijk is.

Onzekerheid troef

De situatie rondom het Gelredome blijft voorlopig somber. Nadat kandidaat-overnemer Guus Franke eind oktober afhaakte, moet Vitesse voor juni volgend jaar een nieuwe eigenaar vinden om het voortbestaan van de club te garanderen. De club voert gesprekken met vijf potentiële overnamekandidaten, waarvan twee serieuze interesse tonen. Wie deze partijen zijn, blijft echter onduidelijk, aangezien Vitesse geen details over de betrokkenen wil delen. De nieuwe eigenaar zal minstens 20 miljoen euro moeten investeren om de club te redden. Vitesse heeft een schuld van 17 miljoen euro bij de Amerikaan Coley Parry en kampt daarnaast met een fors tekort in de begroting voor het komende seizoen. Voorlopig kan de club dit seizoen nog wel uitspelen.

