Noodlijdend Fortuna Sittard komt toch onder verscherpt toezicht uit

Voetbalclub Fortuna Sittard doet het sportief heel aardig met een negende plek in de eredivisie. Financieel gaat het veel minder, maar dankzij nieuwe accountant Crop blijft extra toezicht voorlopig uit.

Fortuna moet flink lenen om het hoofd boven water te houden. Het eigen vermogen is € 13 miljoen negatief en het resultaat over het afgelopen boekjaar 2024-2025 staat voor € 4,1 miljoen in het rood. Met zulke cijfers dreigt geheid verscherpt financieel toezicht van voetbalbond KNVB, maar in het financieel ratingsysteem FRS, waarmee de bond nagaat hoe financieel gezond clubs zijn, krijgt de Zuid-Limburgse club al voor de tweede keer op rij een voldoende. Geen verscherpt toezicht dus en de angst voor boetes of puntenaftrek is even weg.

Lening als inkomsten geboekt

De positieve beoordeling heeft te maken met de vorige jaarcijfers. In boekjaar 2023-2024 is een door de aandeelhouders kwijtgescholden lening van ruim € 4,3 miljoen verantwoord als inkomsten – dat was niet conform de verslaggevingsregels. Zo kon Fortuna pronken met acht ton winst, terwijl er eigenlijk € 3,5 miljoen verlies werd geleden. Bovendien gaf schoolmeester KNVB een voldoende.

Was dat geen misleiding? Nee, beweert de club, want directie en financiële afdeling wisten bij het opstellen van de jaarcijfers niet van één externe verslaggevingsregel. In de kwijtscheldingsovereenkomst stond niet vermeld dat extra kapitaal vanuit aandeelhouders anders verwerkt moet worden.

‘Crop was scherper dan wij’

De vinger gaat naar de vorige accountant: die zag geen fouten bij de controle en ook de KNVB-licentiecommissie voerde na het ontvangen van de jaarcijfers geen correcties door. Directeur Martijn Merks prijst nieuwe accountant Crop, die sinds juli actief is. “Die heeft de regel als enige opgemerkt en is scherper geweest dan wij allemaal.”

Correctie in modelstaten mocht achterwege blijven

Over 2024-2025 kwam de penibele situatie van de club dus alsnog tot uiting in de cijfers, zou je zeggen. Maar dat is maar ten dele waar. De KNVB hanteert namelijk modelstaten voor het beoordelen van de cijfers. Crop wilde de fout herstellen in de jaarrekening én de modelstaten voor boekjaar 2024-2025, zodat een aandeelhoudersbijdrage van € 5 miljoen niet als inkomsten zou worden verantwoord. Dat zou dan wel betekenen dat een voldoende er niet meer inzat.

Fortuna kreeg van de KNVB-licentiecommissie echter toestemming om het bedrag in de modelstaten nog wel als inkomsten te verwerken – dat was ook zo aangegeven bij het goedgekeurde plan van aanpak uit juni vorig jaar. Dat was immers ook zo door de club aangekondigd in het in juni bij de KNVB ingediende plan van aanpak. “In die zin hebben we precies gedaan wat we aan de voorkant hebben afgesproken”, aldus Merks.

Crop ging ook akkoord met de afwijking en daardoor laat het jaarverslag een verlies van € 4,1 miljoen zien, terwijl in de modelstaten 2024-2025 een winst van € 0,9 miljoen wordt opgevoerd. Of deze truc ook volgend jaar opgaat voor de club uit Sittard, is maar de vraag.

Bron: De Limburger