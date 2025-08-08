Lokale ondernemers vrezen miljoenenstrop nu doek valt voor Vitesse

Voetbalclub Vitesse is definitief zijn proflicentie kwijt. De rechter oordeelt in kort geding dat de KNVB die mocht intrekken. De advocaat ziet kansen om door te procederen, maar lokale ondernemers zitten in zak en as.

De bond oordeelde dat de Arnhemse club “een meerjarig patroon van misleiding, omzeiling en ondermijning van het licentiesysteem” vertoonde. Aan veel voorwaarden voor het behoud van de licentie werd lange tijd niet voldaan. Eén daarvan was het hebben van een accountant, nadat BDO opstapte. Met het strikken van Crop werd in elk geval dat vakje afgevinkt, maar het was niet genoeg.

De rechter gaat nu mee in het besluit van de KNVB om de licentie af te nemen. Vitesse kan nog wel in hoger beroep, maar kan in elk geval voorlopig niet meedoen aan de competitie in de eerste divisie. Michel Schaay, voorzitter van een groep ondernemers die Vitesse wilde overnemen, zegt “diep teleurgesteld en zwaar aangeslagen” te zijn.

Vervolgstappen altijd mogelijk

Vitesse blijft zoeken naar mogelijkheden om als profclub te blijven bestaan. Volgens advocaat Berry van Drunen kan de club nog naar sporttribunaal CAS stappen of een bodemprocedure starten. “Juridische vervolgstappen zijn bijna altijd mogelijk. Er zijn te veel mogelijkheden om op te noemen.”

Horeca mist miljoenen

Regionaal voorzitter Ilko Bosman van VNO-NCW stelt dat slecht management bij Vitesse nu ondernemers dupeert. Koninklijke Horeca Nederland berekende dat het verdwijnen van Vitesse als professionele voetbalclub de horeca in Arnhem jaarlijks zeker € 2,5 miljoen aan gemiste inkomsten zal kosten. Bosman denkt dat gemiste indirecte inkomsten zoals minder overnachtingen zeker nog eens € 2,5 miljoen bedragen. Hij ziet ook een strop voor leveranciers. “Dan gaat het ook om de bakker die aan Vitesse de broodjes levert.” Bosman ziet tientallen bedrijven die schade gaan ondervinden.