PwC zoekt met Frank de Boer ultieme prompt om WK-uitslag te voorspellen

PwC, strategisch kennispartner van de KNVB, springt in op de WK-koorts met de campagne ‘Prompten voor Oranje’. Die experimenteert met het voorspellen van wedstrijduitslagen door AI.

Volgens PwC is het het ultieme samenspel tussen menselijk voetbalinstinct en AI-voetbalintelligentie. Voormalig bondscoach en ex-international Frank de Boer, Oranjefan Léon Zaal en PwC’s data-expert Zulikah Latief proberen elke de ultieme prompt te vinden voor het succesvol invullen van een WK-pool.

In de aanloop naar het WK voetbal proberen tal van mensen weer de uitslagen te voorspellen, gebaseerd op gevoel, voetbalkennis en een broodnodige dosis geluk. “Anno 2026 is er nog een belangrijke factor. Een factor die voorbijgaat aan de emotie en menselijk inzicht combineert met data en technologie: AI-voetbalintelligentie.”

Juiste vragen stellen

De drie deelnemers aan het experiment kiezen elk een eigen invalshoek. Frank de Boer teert op zijn ervaring als speler en coach, oranjefan Léon op zijn onderbuikgevoel en PwC’s data-expert Zulikah zet complexe datamodellering en innovatieve promptingtechnieken in. “Het gaat in ons experiment niet puur om voetbalkennis, maar om het vermogen de machine zo te instrueren dat subjectiviteit verdwijnt”, legt Karlien Serrarens, director Brand & Communicatie bij PwC Nederland, uit. “In een wereld waarin AI en technologie steeds meer aanwezig zijn, blijft de menselijke vaardigheid om de juiste vragen te stellen de doorslaggevende factor.”

Tijdens het toernooi toetst PwC de verschillende prompts en hun voorspellingen realtime aan de realiteit op het veld. “Uiteindelijk zoeken we – en vinden we hopelijk – de unieke prompt die het pad naar de wereldtitel voor Nederland of een ander land ontsluit”, zegt Serrarens. De voorspellingen kunnen worden gevolgd via pwc.nl/oranje. Met een kopieerbutton kunnen geïnteresseerden de prompts in hun eigen AI-platform plakken om de eigen voetbalpool te optimaliseren.

Een snelle prompt van Accountancy Vanmorgen bij ChatGPT levert overigens Brazilië als kampioen op. Nederland wordt op weg naar de wereldtitel voor de vierde keer uitgeschakeld door Argentinië, is de voorspelling. Als verrassingen heeft ChatGPT een relatief vroege uitschakeling van Frankrijk, een opmars van Noorwegen en een plaats in de achtste finale voor Iran in petto. Alleen is het maar de vraag of de juiste vragen zijn gesteld.