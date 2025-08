Stichting gaat van voetbalbonden schadeclaim eisen namens 100.000 spelers

Justice for Players doet de claim namens 100.000 profvoetballers. Zij zouden sinds 2002 ongeveer 8% minder inkomsten hebben ontvangen omdat ze door regels van de FIFA en nationale voetbalbonden lastiger van club konden wisselen of een slechte onderhandelingspositie hadden. Volgens de NOS gaat het mogelijk om een claim van miljarden euro’s.

Streep door afkoopsommen

Justice for Players kwam in actie na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie begin oktober vorig jaar. Het hof haalde een streep door de FIFA-regels over afkoopsommen als spelers voortijdig hun contract bij een club verbreken. Vervolgens paste de wereldvoetbalbond de regels rond spelerstransfers aan. In de nieuwe richtlijnen staat wat een ‘rechtvaardige reden’ is om een contract niet tot het eind uit te dienen en hoe schadevergoeding wordt geregeld voor de club waar een voetballer voortijdig vertrekt.

Te weinig

Vakbond FIFPro vindt dat onvoldoende. “De maatregelen bieden geen rechtszekerheid aan profvoetballers en weerspiegelen de uitspraak van het Europees Hof van Justitie niet”, reageerde de internationale spelersvakbond. Volgens Justice for Players beperken de transferregels van de FIFA en nationale bonden waaronder de KNVB sinds 2002 nog steeds de vrijheid en het inkomen van profvoetballers. De stichting wil dat spelers makkelijker kunnen bepalen waar ze voetballen en wil compensatie voor de profs die schade hebben geleden.

Een woordvoerder bevestigt dat de KNVB door Justice for Players op de hoogte is gebracht. “We hebben de brief ontvangen en zullen deze uitvoerig bestuderen”, vertelde hij. “Daarnaast gaan we hierover in overleg met de andere bonden en de FIFA.”

Bron: ANP