SRA richt Young Board op 

De Young Board richt zich op thema’s die de sector de komende jaren zullen vormen, zoals de CEA, de Wijzigingswet Accountancy, toezicht en duurzaamheid.

De SRA Young Board biedt jonge accountants en fiscalisten een platform om bestuurservaring op te doen, hun netwerk uit te breiden en invloed uit te oefenen op de koers van de sector, licht SRA toe. “Leden van de Young Board krijgen de kans om belangrijke kwesties te beïnvloeden die de accountancy- en fiscale wereld de komende jaren zullen bepalen. […] De jonge professionals, afkomstig van diverse SRA-kantoren, krijgen de unieke kans om direct invloed uit te oefenen op het beleid van SRA. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de beleidskeuzes van SRA aansluiten bij de inzichten van de toekomstige beslissers binnen de kantoren.”

Joost Toes, bestuurslid van SRA en initiatiefnemer van de SRA Young Board: “Het is geweldig om de eerste leden van de SRA Young Board te verwelkomen. Jong leiderschap brengt positieve verandering en innovatie, en vormt de drijvende kracht achter de toekomst van de branche.”

De eerste leden van de SRA Young Board zijn:

Natasja Bunt – Kreston Lentink Audit

Gerwiene Geurts – CROP

Nadia van Herwijnen – Schipper

Marco Hulsen – Joanknecht

Martijn Kemperman – Newtone

Josje Radstake – Van Oers

Jordy Rijsdijk – WEA Deltaland

Joanne Tabak – Van der Veen & Kromhout

Romke Sytse van der Veen – Alfa

Sanne Vogelzang – Afier

Eline Wessels – De Jong & Laan

“Het is een eer om toe te treden tot de Young Board van SRA”, zegt Jordy Rijsdijk. “In deze rol wil ik bijdragen aan het versterken van de positie van onze aangesloten kantoren, met een focus op het klein MKB. Door regeldruk te verminderen en duurzame werkplekken te creëren, kunnen we accountantskantoren helpen om de klant beter te ondersteunen en het beroep aantrekkelijk te houden voor de toekomstige generatie.” Sanne Vogelzang voegt toe: ”Ik kijk er naar uit om de stem van jonge professionals te laten horen en bij te dragen aan een toekomstbestendige accountancysector. Samen werken we aan innovatie, regeldruk en andere uitdagingen binnen ons vakgebied.” Josje Radstake deelt haar enthousiasme: “Samen kunnen we echt het verschil maken voor de toekomst van het vak en voor de jonge professionals die de accountancy in de komende jaren vormgeven. Ik ben trots om bij te dragen aan deze verandering.”