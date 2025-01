Rapport bundelt beste praktijkvoorbeelden van CSRD-rapportage

Het ministerie van Economische Zaken heeft in een rapport vijf zogeheten best practices en tien andere praktijkvoorbeelden van het toepassen van de CSRD laten bundelen.

Het ministerie heeft daarvoor Impact Institute ingeschakeld, een bedrijf dat ondernemingen helpt met duurzaamheid. Grote beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 medewerkers moeten met ingang van boekjaar 2024 verslag uitbrengen over duurzaamheidsbeleid en prestaties. In het rapport zijn voorbeelden opgenomen van bedrijven die over 2023 al vrijwillig de CSRD-richtlijnen hebben geïmplementeerd in hun jaarverslagen. “De beste bedrijven volgen hierbij niet alleen de letter van de CSRD, maar ook de geest. Rapportage is dan geen doel op zich, maar een middel om meer duurzaam te worden.”

Vijf lessen

Het is de bedoeling dat bedrijven die nog met CSRD-rapportage moeten beginnen, inspiratie halen uit de voorbeelden, ook als ze nog niet perfect zijn. De vijf belangrijkste best practices zijn wat Impact betreft:

dat bedrijven ESG mee moeten nemen in de kern van hun bedrijfsmodel,

een uitgebreide en eerlijke materialiteitsanalyse moeten doen,

de waardeketen moeten kennen en met waardeketenpartners aan verbetering moeten werken,

stakeholders in de CSRD-reis betrekken,

en vanaf het begin van het CSRD-project data moeten gebruiken.

Awards als basis

Het rapport is opgesteld op basis van het evaluatieproces van de CSRD Awards, die dit jaar voor de tweede keer worden uitgereikt. Op de shortlist staan Ahold Delhaize, ASR, Enstall, Heijmans, JDE Peets, Philips, Prosus, Signify en Viterra (grootbedrijf), A Beautiful Story, Arte Group en Schijvens (mkb/overig). In november kregen Philips en Schijvens de eerste awards uitgereikt.

Het rapport is hier te lezen