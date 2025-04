Personalia | Paulien Geerdink nieuwe algemeen directeur bij NOB

Samen met de directeur opleidingen en de directeur juridische en ledenzaken vormt Geerdink de directie van de NOB.

Paulien Geerdink

Paulien Geerdink is opgeleid als fiscaal econoom. Na een aantal jaren in Amsterdam in de fiscale adviespraktijk te hebben gewerkt, is zij als fiscalist werkzaam geweest op het ministerie van Economische Zaken. Daarna was zij directeur bij onder andere het Noordelijk Belastingkantoor in Groningen. Zij is gemeenteraadslid in Amsterdam en lid van Provinciale Staten in Groningen geweest. Sinds juni 2019 is Paulien Geerdink lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de VVD. Voor haar overstap naar de NOB zal zij deze functie opgeven. Geerdink heeft ruime kennis en ervaring als bestuurder, directeur en toezichthouder. Deze ervaring, én haar brede kennis van de fiscaliteit, zal zij in haar nieuwe functie inzetten om de strategische koers van de NOB als belangenbehartiger van de leden en als fiscale denktank verder vorm te geven.

“Wij zijn verheugd om Paulien bij de NOB te verwelkomen”, aldus Caroline van der Woude, voorzitter van de NOB. “Met haar ervaring, visie en enthousiasme zijn wij ervan overtuigd dat zij de geschikte persoon is om de NOB naar een volgende fase te leiden. Onze leden beschikken over zeer ruime en grondige (praktijk)kennis over de volle breedte van het fiscale terrein. Deze kennis zetten we graag in om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat over belastingen. Paulien gaat ons daar verder in helpen. We bedanken Henk voor zijn waardevolle bijdrage de afgelopen jaren en wensen hem veel succes.”

Geerdink: “Een krachtige beroepsorganisatie bouw je samen. Ik heb veel respect voor hetgeen door de NOB bereikt is de afgelopen 70 jaar. Met een open blik naar de toekomst zet ik mij graag in om de NOB verder te versterken, voor de leden, voor de fiscaliteit en voor de samenleving.”

Foto: LinkedIn

