Bianca de Jong-Muhren kandidaat om Kris Douma als voorzitter op te volgen bij NBA

Bianca de Jong-Muhren zal na goedkeuring door de ledenvergadering als achtste bestuurslid worden toegevoegd aan het bestuur. De selectie- en remuneratiecommissie, onder voorzitterschap van bestuurslid Aleks Kayhan, laat weten: “Wij zijn voornemens om Bianca op de Ledenvergadering in december 2025 voor te dragen als voorzitter van de NBA, als opvolger van Kris Douma. Door haar nu al een plek in het bestuur te geven, kan zij zich zes maanden inwerken in alle lopende zaken.”

Evelyn Vinke-Smits zal de positie van Christel Deckers overnemen, die aan het einde van haar zittingstermijn komt in juni. Christel was de eerste niet-accountant in het bestuur van de NBA.

Bianca de Jong-Muhren Msc RA

Bianca de Jong-Muhren (foto links) verwierf internationale faam als schaakster. Sinds 2007 draagt zij de titel grootmeester. Van 2020 tot 2024 was zij voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond waar zij een aantal moderniseringen doorvoerde. Zij was ook drie jaar CFO van accountantsorganisatie Mazars. Ook werkte zij tien jaar in verschillende auditrollen bij accountantsorganisatie PwC. Op dit moment heeft zij een aantal toezichthoudende functies en is zij CFOO van Gilde Equity Management.

De Jong-Muhren laat weten erg enthousiast te zijn over een rol bij de NBA: “Met zowel mijn ervaring in de accountancy als mijn leidinggevende rollen denk ik dat ik een grote bijdrage kan leveren voor de beroepsorganisatie.” Aleks Kayhan zegt namens het bestuur: “Bianca was de allerbeste kandidaat die wij gesproken hebben en wij spreken ons volste vertrouwen uit in haar. Ze brengt dynamiek, enthousiasme en veel kennis van zaken mee.”

Bianca de Jong-Muhren (geboren in 1986) woont in Delfgauw, is getrouwd en heeft een dochter en een zoon in de basisschoolleeftijd.

Drs. Evelyn Vinke-Smits RA

Evelyn Vinke-Smits (foto rechts, geboren in 1970) werkte dertig jaar voor KPMG, waarvan zeventien jaar als audit partner in de financiële en internationale sector met een specialisatie in leasing en banking. Binnen KPMG vervulde zij diverse rollen op het gebied van vaktechniek, opleiding en ontwikkeling en HR. Daarnaast is Vinke-Smits gedurende zes jaar bestuurslid geweest van Coöperatie KPMG U.A. en is zij gedurende acht jaar lid geweest van de Raad van Toezicht en voorzitter van de Audit en Risk Committee van SNV. Haar vertrek bij KPMG is een bewuste keuze om haar carrière een andere wending te geven. Momenteel is ze bezig met de opbouw van een portefeuille van bestuurs- en toezichtrollen.

Evelyn Vinke-Smits: “Na 30 jaar werkzaam te zijn geweest als openbaar accountant zie ik er naar uit om als bestuurder van de NBA iets terug te geven aan de beroepsgroep en in verbinding met alle stakeholders een bijdrage te leveren aan de kwaliteit, de ontwikkeling en het aantrekkelijk houden van het beroep.” Aleks Kayhan voegt daar aan toe: “Wij zien uit naar de samenwerking met Evelyn. Haar deskundigheid en haar passie voor het beroep vormen de ideale combinatie voor deze rol in het bestuur.”

Evelyn Vinke-Smits is getrouwd en heeft drie kinderen tussen de 16 en 22 jaar.

