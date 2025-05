PIA nu ook actief in Luxemburg, verdere groei verwacht

“Luxemburg is een belangrijk Europees financieel centrum en ondernemerskruispunt”, zegt Steven Brouckaert, Uitvoerend Voorzitter van PIA Group International. “Hier neerstrijken is een logische volgende stap in onze internationale groeistrategie. We zijn heel blij dat we dat kunnen doen met een kwalitatief kantoor als Neoviaq. Intussen kijken we naar andere landen buiten de Benelux.” Met de toetreding van Neoviaq groeit PIA Group naar 6 kantoormerken, die samen 100 vestigingen hebben. In 2024 realiseerde de groep een geconsolideerde omzet van 250 miljoen euro, met de ambitie om in 2025 door te groeien naar 400 miljoen.

PIA Group is een van de leidende spelers in de consolidatiegolf binnen de accountancy- en advisorysector. De groep startte in 1999 in België, betrad in 2022 de Nederlandse markt en zet nu zijn eerste stap in Luxemburg. PIA Group is de eerste en enige Belgische speler uit de sector die onder zijn eigen naam internationaal uitbreidt. PIA Group integreert accountancy- en advisorykantoren maar laat daarbij de eigen werkwijze en identiteit van de kantoren intact, meldt het snelgroeiende kantoor. Steven Brouckaert: “Daarmee onderscheiden we ons duidelijk van andere spelers in de Benelux en de rest van Europa. PIA Group gelooft in het ondernemerschap van zijn partners. Niet alleen de klanten maar ook hun medewerkers hebben bewust voor het DNA van hun kantoor gekozen. Daarom respecteren we dat. Wij willen onze partners binnen PIA Group ondersteunen om hun eigen groeiverhaal voort te zetten, met behulp van onze supportdiensten, zoals HR en IT.”

‘Aanwezig zijn in Luxemburg is een must’

Neoviaq is een adviesbureau dat in 1989 werd opgericht in Luxemburg. Het groeide uit tot een gerenommeerde naam, niet alleen in Luxemburg maar ook in België en Duitsland. De grensoverschrijdende structuur van Neoviaq met vestigingen in Weiswampach (hoofdkantoor), Luxemburg-stad, Pommerloch, Brussel, Eupen, Sankt-Vith en Malmedy is Neoviaq strategisch aanwezig op locaties waar haar klanten actief zijn – grensoverschrijdend en lokaal. Steven Brouckaert: “Dat is een duidelijke overeenkomst tussen Neoviaq en PIA Group. Ook wij vinden het belangrijk om dichtbij onze klanten te staan. Luxemburg is niet alleen een financieel centrum, maar ook een internationaal handelskruispunt waar ideeën vorm krijgen, bedrijven groeien en ondernemerschap vanzelfsprekend is. Belgische en Nederlandse ondernemers zijn hier altijd van harte welkom geweest. Daarom was het voor PIA Group een must om hier ook actief te worden. We kijken al uit naar verdere overnames in Luxemburg.”

Grensoverschrijdende expertise

Neoviaq focust zich met een team van 75 medewerkers op mkb-bedrijven. Zij kunnen bij het kantoor terecht voor grensoverschrijdende expertise op het gebied van accountancy, fiscaliteit, loonadministratie en bedrijfsadvies. Afhankelijk van de klant wordt gewerkt volgens Luxemburgse, Belgische of beide wetgevingen. Erwin Schröder, medeoprichter en partner van Neoviaq, ziet heel wat toegevoegde waarde in de toetreding tot PIA Group, zowel voor zijn klanten als die van PIA Group. “Klanten van PIA Group die grensoverschrijdend willen ondernemen, vinden bij Neoviaq een “single point of contact”. De kennis van onze experts is even diepgaand aan beide kanten van de Belgisch-Luxemburgse grens. Onze klanten stellen dat op prijs. We twijfelen er niet aan dat ook de Belgische en Nederlandse klanten van PIA Group snel de voordelen van onze multidisciplinaire aanpak zullen ervaren. Omgekeerd krijgen de klanten van Neoviaq nu toegang tot de expertise van PIA Advisory.”

Toetreding groep

Voor Erwin Schröder was dit het juiste moment om met Neoviaq toe te treden tot een groep. “Ons beroep als accountant en adviseur evolueert razendsnel. Dat biedt kansen voor iedereen die vooruit wil. In deze context wordt het aantrekken en behouden van talenten een strategische prioriteit. Daarom hebben wij een duidelijke keuze gemaakt: ons aansluiten bij een sterke en visionaire groep. Wij zijn ervan overtuigd dat we in samenwerking, het delen van expertise en een gezamenlijke drive, de beste antwoorden zullen vinden op de uitdagingen van morgen en dat we samen ons vak met ambitie en enthousiasme kunnen heruitvinden.” Simon Boskin van Neoviaq vult aan: “Voor ons was het van essentieel belang om te behouden wat de kern vormt van Neoviaq: ons unieke DNA, onze multidisciplinaire aanpak, onze grensoverschrijdende verankering en een bedrijfscultuur die ons onderscheidt. Vanaf de eerste gesprekken was het duidelijk dat PIA Group deze visie deelt en ons de garantie kon bieden dat onze identiteit gerespecteerd zou worden. Ons aansluiten bij zo’n sterke groep en toch volledig onszelf blijven, was de ideale combinatie. Onze klanten in België en Luxemburg mogen er dan ook op vertrouwen: Neoviaq behoudt zijn ziel, zijn nabijheid en zijn engagement — met daarbovenop de kracht van een internationale groep.”

Klaar voor nieuwe landen

De nieuwe internationale stap van PIA Group richting Luxemburg wordt ook met enthousiasme begroet door Baltisse, de family office van Filip Balcaen. Baltisse is samen met Steven Brouckaert en de partners aandeelhouders van PIA Group. Benjamin Biesmans, Senior Investment Manager bij Baltisse: “PIA Group, marktleider in de consolidatie van accountantskantoren in België en Nederland, betreedt nu nieuwe landen met een beproefd model dat lokale expertise koppelt aan internationale schaalvoordelen. Dankzij ruime ervaring, technologische slagkracht en een partnergerichte aanpak is PIA ideaal gepositioneerd om ook in de buurlanden de sterk gefragmenteerde markten te verenigen. Lokale kantoren behouden hun identiteit, maar winnen aan internationale slagkracht en groeiperspectief.” De ambitie van PIA Group wordt onderstreept door de oprichting van een internationale managementstructuur. Dit team zal de expansie in goede banen leiden. De eerste namen worden bekendgemaakt in samenhang met de toetreding van Neoviaq.

Foto: Steven Brouckaert