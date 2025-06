Beter resultaat BDO, maatregelen na onderzoek examenfraude

BDO doet al een hele tijd onderzoek naar fraude met interne toetsing binnen de organisatie. Dat leidde vorig jaar al tot het opstappen van een lid van het managementteam dat in 2020 niet ingreep bij een fraudesignaal. Het onderzoek zit nu toch echt in de afrondende fase, aldus BDO. Zeker is in elk geval dat er maatregelen volgen en dat er dus, net als bij de big four, examenfraude aan het licht is gekomen, zo blijkt uit het jaarverslag: “Wij hebben en voelen een belangrijke verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat de maatschappij heeft in onze beroepsgroep, zeker nu dat vertrouwen door het onderzoek schade heeft opgelopen. Vanuit die verantwoordelijkheid hebben wij het onderzoek stapsgewijs, zorgvuldig en diepgaand uitgevoerd en op initiatief van de raad van bestuur uitgebreid, zodat we een organisatiebreed beeld krijgen als opmaat naar te nemen verbetermaatregelen.” Het examenreglement is per 1 januari 2025 al aangepast.

Grondig onderzoek bracht onrust bij medewerkers

Er wordt ook met de AFM overlegd om de voorlopige uitkomsten te bespreken. “Wij verwachten het onderzoek in het tweede kwartaal van 2025 af te ronden. De tot op heden doorlopen onderzoeksfasen laten zien dat er sprake is geweest van het ongeoorloofd delen van antwoorden en in gevallen van het achterwege blijven van ‘speak up’. Deze constateringen en het onderzoek zelf zijn impactvol geweest voor onze organisatie en de betrokkenen. De langere doorlooptijd die ontstond door de grondigheid van het onderzoek, zorgde af en toe voor onrust bij onze professionals.” Onduidelijk is nog of de AFM met een boete gaat komen; daarvoor is nog geen voorziening getroffen.

BDO is nu bezig met een zogeheten root cause analysis om de kernoorza(a)k(en) van de gedragingen te vinden en aanvullend beleid op te stellen dat de kans op herhaling minimaliseert. “Vooruitlopend hierop hebben we reeds maatregelen getroffen om ethisch en professioneel gedrag bij het volgen van trainingen te bevorderen.”

Omzetgroei

De omzet is in alle vier de bedrijfsonderdelen Audit & Assurance, Accountancy & Bedrijfsadvies, Tax & Legal en Advisory gegroeid dankzij toenemende vraag. De tak Audit & Assurance groeide met 9% het meest. BDO ziet een stijgende vraag naar specialisten op het gebied van Deal Advisory. “Binnen Tax & Legal neemt de vraag naar internationale juridische dienstverlening en fiscale advisering toe. De groei binnen Accountancy & Bedrijfsadvies is met name zichtbaar door meer vraag naar Payroll Services en HR-Support.”

Bestuursvoorzitter René Nelis ziet kansen voor verdere groei. “Denk aan de ontwikkeling van de techsector in ons land of op het gebied van de energietransitie. Ook met de komst van Kirsten Konst als Chief Transformation Officer (CTO) eerder dit jaar hebben we de focus op de realisatie van onze groeistrategie stevig verankerd in onze organisatie. We investeren ook volop in de verdere ontwikkeling en uitrol van generatieve artificial intelligence.”

Het resultaat na belasting is toegenomen tot € 42,1 miljoen (2023: € 39,2 miljoen). Tegenover de omzetstijging stonden hogere personeelskosten, niet alleen in salaris, maar ook in extra investering in ontwikkeling van medewerkers. Daarnaast gingen de ICT-kosten omhoog. Geïnvesteerd is er ook in werkplekken en huisvesting: € 3,7 miljoen ging naar optimalisatie van werkplekfaciliteiten en de inrichting van het nieuwe huurpand in Breda.

Geen interesse in private equity

Een aandelenbelang van private equity lijkt Nelis uit te sluiten: “We zien dat private equity opkomt in de accountancysector. Tegelijkertijd zien we bij kantoren waar PE een belang heeft, het partnermodel aan belang inboeten. Wij onderscheiden ons in de markt door de persoonlijke betrokkenheid van onze partners en hun investeringsbereidheid in de eigen organisatie. Onze klanten en medewerkers waarderen die betrokkenheid zeer.”

Dat neemt niet weg dat ook BDO kijkt naar uitbreiding: “In deze dynamische markt blijven we alert of we mogelijkheden zien om door een samenwerking met andere partijen onze dienstverlening te verbeteren en een versnelling van onze groei kunnen realiseren. We onderhouden actief contacten in de markt om te onderzoeken of er zich kansen voordoen die passen bij onze strategie, onze waarden en waar er een gezamenlijk belang is bij het realiseren van doelstellingen. We hechten daarbij veel waarde aan onze zelfstandige positie en het ondernemerschap van onze partners.”

Groeiend personeelsbestand

BDO is met name tevreden over de groei van het personeelsbestand, terwijl het verloop stabiel bleef ten opzichte van een jaar eerder. Het gemiddeld aantal medewerkers, gemeten in fte, ging in 2024 met 73 omhoog van 2.692 naar 2.765. “In lijn met de vraag naar verschillende diensten binnen BDO, was de groei in het personeelsbestand het meest zichtbaar bij International Tax Services, Forensics & Technology, Deal Advisory en Payroll Services en HR-Support.” Volgens Nelis maken onder meer ontwikkelprogramma’s dat het verloop bij BDO niet toeneemt. “Zo voegen we niet alleen waarde toe voor onze klanten, maar versterken we ook de persoonlijke groei en carrièremogelijkheden van onze medewerkers. We zien dat dit gewaardeerd wordt en dat ook de opties die we bieden voor interne mobiliteit tussen onze Lines of Services het aantrekkelijk maken voor medewerkers om langer bij BDO te blijven.”