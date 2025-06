DNA Services transformeert administratie in de productieketen en logistiek

Voor veel bedrijven is het een bekend probleem: administratieve taken die blijven liggen en stapels documenten die handmatig moeten worden ingevoerd. Een tijdrovende en foutgevoelige klus.

DNA Services pakt dit probleem aan door gebruik te maken van de slimme oplossing voor documentautomatisering van Klippa, waarmee deze processen grotendeels geautomatiseerd worden.

Automatische herkenning

DNA Services, al ruim dertig jaar actief in IT-oplossingen, integreert de technologie van Klippa in de oplossingen die het bedrijf levert aan klanten in de logistiek, productie en foodsector. Door middel van Klippa’s software kunnen facturen, bonnetjes en andere documenten voortaan automatisch worden herkend en verwerkt. “Onze klanten willen vooral doen waar ze goed in zijn: ondernemen,” vertelt Hans de Wit, commercieel directeur van DNA Services. “Administratie hoort erbij, maar moet niet in de weg zitten. Dankzij de inzet van Klippa’s technologie kunnen we ze nu een oplossing bieden die dat werk grotendeels uit handen neemt. Dat scheelt tijd, voorkomt fouten en geeft meer inzicht.”

OCR-oplossing

De technologie die DNA Services gebruikt, zoals FreshERP en Uniconta, wordt versterkt met Klippa’s OCR-oplossing. Dat betekent: documenten worden automatisch gelezen en gekoppeld aan de juiste plek in het systeem. Denk aan een factuur die direct aan de juiste order wordt gehangen, of een pakbon die automatisch gecontroleerd wordt.

Slimme techniek, praktische toepassingen

“Wat deze samenwerking bijzonder maakt, is de flexibiliteit ervan. De techniek werkt niet alleen bij standaard facturen, maar ook bij bijvoorbeeld vrachtbrieven, palletlabels of ID-kaarten. Alles wat binnenkomt, kan automatisch worden opgepakt. “We zien dagelijks hoeveel winst er te behalen valt met dit soort oplossingen,” zegt De Wit. “En hoe fijn is het als medewerkers minder tijd kwijt zijn aan overtypen of dubbelchecken. Die tijd kun je beter besteden.”

Innovatie als motor voor groei

Door gebruik te maken van Klippa’s technologie, zet DNA Services een volgende stap in het automatiseren van administratieve processen in de keten. Dit biedt kansen, vooral in sectoren zoals de vlees- en AGF-industrie. Robert-Jan Verheggen, Global Growth Director van Klippa, zegt hierover: “Onze technologie helpt bedrijven om efficiënter te werken en sneller te schakelen. De toepassingen die DNA Services hiermee ontwikkelt, tonen hoe automatisering in de praktijk echt impact kan maken.”

Documentautomatisering

DNA Services blijft zich ontwikkelen, met recente overnames zoals FreshERP en Weegbaas, die hun aanbod verbreden. Hans de Wit ziet dan ook nog veel potentieel voor de inzet van documentautomatisering: “Bij binnenkomende goederen in bijvoorbeeld de vlees- of AGF-sector zit vaak een papieren pakbon. Hoe mooi is het als we die automatisch kunnen herkennen, controleren en verwerken? Die stap zetten we nu.”